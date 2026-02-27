Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DVODNEVNI ŠTRAJK

Njemačka pred prometnim kaosom: Autobusi, tramvaji i vlakovi diljem zemlje prestali voziti

Trade union Verdi calls for a nationwide warning strike for higher wages and better working conditions, in Berlin
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
1/6
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
27.02.2026.
u 08:14

Štrajk predstavlja drugu akciju na nacionalnoj razini u tekućem krugu kolektivnog pregovaranja

Autobusi, tramvaji i vlakovi diljem Njemačke prestali su voziti u petak ujutro nakon što su se lokalni prometni radnici odazvali na poziv sindikata javnog sektora Verdi da organiziraju dvodnevni štrajk. Sindikat se nada steći utjecaj u pregovorima koji se odnose na uvjete rada, posebice radno vrijeme i rad u smjenama, dodatke za noćni i rad vikendom te plaće. Konkretni zahtjevi razlikuju se od savezne države do savezne države.

Razgovori o kolektivnom ugovoru o plaćama utječu na oko 150 autobusnih, tramvajskih i lokalnih željezničkih tvrtki s oko 100.000 zaposlenika u saveznim državama diljem Njemačke, uključujući gradove Berlin i Hamburg. Neki lokalni prijevoznici već su najavili da će uvesti izvanredne vozne redove.

Štrajk predstavlja drugu akciju na nacionalnoj razini u tekućem krugu kolektivnog pregovaranja. Tijekom prethodnog štrajka 2. veljače, lokalni javni prijevoz u velikim dijelovima Njemačke gotovo je potpuno stao.
Ključne riječi
štrajk javni prijevoz Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!