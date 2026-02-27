Njemačka pred prometnim kaosom: Autobusi, tramvaji i vlakovi diljem zemlje prestali voziti

Autobusi, tramvaji i vlakovi diljem Njemačke prestali su voziti u petak ujutro nakon što su se lokalni prometni radnici odazvali na poziv sindikata javnog sektora Verdi da organiziraju dvodnevni štrajk. Sindikat se nada steći utjecaj u pregovorima koji se odnose na uvjete rada, posebice radno vrijeme i rad u smjenama, dodatke za noćni i rad vikendom te plaće. Konkretni zahtjevi razlikuju se od savezne države do savezne države.

Razgovori o kolektivnom ugovoru o plaćama utječu na oko 150 autobusnih, tramvajskih i lokalnih željezničkih tvrtki s oko 100.000 zaposlenika u saveznim državama diljem Njemačke, uključujući gradove Berlin i Hamburg. Neki lokalni prijevoznici već su najavili da će uvesti izvanredne vozne redove.

Štrajk predstavlja drugu akciju na nacionalnoj razini u tekućem krugu kolektivnog pregovaranja. Tijekom prethodnog štrajka 2. veljače, lokalni javni prijevoz u velikim dijelovima Njemačke gotovo je potpuno stao.