ICE pucao i ubio ženu u Minneapolisu, gradonačelnik u bijesu: ‘Stvaraju kaos i nepovjerenje’

U srijedu je u Minneapolisu američki agent službe za imigraciju i carinu (ICE) ubio ženu, potvrdili su lokalni i savezni dužnosnici. Incident je najnoviji u nizu akcija predsjednika Donalda Trumpa kojima se nastoji pojačati kontrola imigracije diljem SAD-a.

Nakon pucnjave, na obližnjim ulicama okupili su se prosvjednici, a dio njih dočekali su teško naoružani savezni agenti s plinskim maskama, koji su protiv okupljenih koristili suzavac. Na društvenim mrežama pojavila se snimka samog incidenta, uključujući trenutak ubojstva, koja se smatra uznemirujućom.

Trump regime ICE troops murdered a US citizen, a woman in Minneapolis. She was shot point blank in the face according to witnesses. Footage shows her drive away as an ICE trooper shoots into her car window, causing her car to lose control. pic.twitter.com/ASz7lWS9y2 — Anonymous (@YourAnonCentral) January 7, 2026

Tricia McLaughlin, glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti, putem X-a izvijestila je da je agent ICE-a zapucao nakon što je „nasilna izgrednica” pokušala vozilom pregaziti imigracijske službenike.

Na dostupnim snimkama vidi se kako vozačica pokušava vozilom krenuti, dok joj neki pripadnici ICE-a blokiraju put, a jedan od agenata izvlači oružje i puca iz neposredne blizine. „Navodna počiniteljica je pogođena te je preminula”, napisala je McLaughlin. Dodala je: „Očekuje se da će se ozlijeđeni dužnosnici ICE-a u potpunosti oporaviti.” Reuters još nije mogao potvrditi sve detalje događaja.

Demokratski gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey u objavi na X-u osudio je postupke Trumpove administracije, okrivivši je za eskalaciju napetosti u gradu. Rekao je da prisutnost ICE-a u Minnesoti stvara „kaos i nepovjerenje”. „Nisu ovdje da bi stvorili sigurnost u ovom gradu. Ono što rade nije da bi osigurali sigurnost u Americi. Ono što rade uzrokuje kaos i nepovjerenje”, rekao je Frey novinarima nakon što su savezni agenti upucali 37-godišnju ženu. „Rastavljaju obitelji. Siju kaos na našim ulicama i, u ovom slučaju, doslovno ubijaju ljude.”

Gradonačelnik je ocijenio da agenti ICE-a provode „vojnu okupaciju” Minneapolisa. „Žele izgovor da dođu i pokažu vrstu sile koja će stvoriti još više kaosa i još više očaja”, dodao je Frey. Zaključio je: „Nemojmo im to dopustiti. Ustanimo ovaj put”, te nedvosmisleno poručio: „Gubite se je**** iz Minneapolisa”, prenosi CNN.

Republikanski predsjednik Trump, tijekom prve godine svog drugog mandata, rasporedio je savezne imigracijske agente u gradove kojima upravljaju demokrati, što je izazvalo kritike lokalnog stanovništva.

U posljednjih nekoliko tjedana agenti su poslani u Minneapolis nakon optužbi o prevari u koju su navodno uključeni imigranti iz Somalije, koje je Trump opisao kao „smeće”. Pucnjava se dogodila u trenutku kada Minnesota, kao i mnogi drugi gradovi, osjeća pritisak na imigracijsku politiku u okviru nacionalne kampanje Trumpove administracije. Dva policijska izvora za CNN navela su da je u Minneapolis raspoređeno oko 2000 saveznih agenata.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

ICE agent koji je danas u Minneapolisu ubio ženu trebao bi biti „odmah uhićen i smijenjen”, izjavio je član gradskog vijeća Jason Chavez. „Naša zajednica trenutno proživljava veliku bol zbog onoga što se ovdje dogodilo. To je nešto što susjedi neće prihvatiti niti dopustiti”, rekao je Chavez za CNN.

Dodao je kako u gradu postoje „promatrači zajednice” koji nadziru rad ICE-a. Ti promatrači prate eventualna „kršenja pravila” od strane saveznih agenata, pojasnio je. Iako nije mogao potvrditi je li ubijena žena bila jedan od tih promatrača, Chavez je naglasio da je „na licu mjesta bilo raznih promatrača zajednice kada se incident dogodio“.

Član gradskog vijeća istaknuo je kako ICE „razdvaja obitelji” te da očekuje da će stanovnici i dalje prosvjedovati i nastaviti nastojati zaštititi imigrante koji žive u Minneapolisu.