LETIO IZNAD TEKSASA

Incident u Americi: Greškom oborili vlastiti dron

Američka vojska
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
27.02.2026.
u 06:32

Pentagon nije odmah komentirao incident, ali FAA je u svojoj obavijesti o ograničenjima zračnog prostora u blizini meksičke granice naveo "posebne sigurnosne razloge"

Američka vojska oborila je greškom vlastiti dron laserskim sustavom, što je navelo Federalnu upravu za zrakoplovstvo (FAA) da u četvrtak zabrani letove u području oko Fort Hancocka u državi Teksas. Pentagon nije odmah komentirao incident, ali FAA je u svojoj obavijesti o ograničenjima zračnog prostora u blizini meksičke granice naveo "posebne sigurnosne razloge".

Američki zastupnici Rick Larsen, Bennie Thompson i Andre Carson, vodeći demokrati u odborima koji nadziru pitanja zrakoplovstva i domovinske sigurnosti, u zajedničkoj su izjavi rekli da je Pentagon navodno oborio dron Carinske i granične zaštite te kritizirali nedostatak koordinacije. Pentagon je koristio visokoenergetski laserski sustav kako bi oborio CBP dron u blizini meksičke granice, u području koje često ima upade meksičkih dronova koje koriste narkokarteli

Zastupnici su prije nekoliko mjeseci upozorili da je odluka Bijele kuće da zaobiđe dvostranački prijedlog o obuci operatera za borbu protiv dronova i rješavanju problema koordinacije loša ideja. "Sada vidimo rezultat nesposobnosti", navodi se u izjavi.
