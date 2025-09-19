Bivši šef NATO-a: 'Ova zračna baza na Balkanu presudna je za budućnost Ukrajine'

Bivši vrhovni zapovjednik NATO-a, umirovljeni američki general Philip Breedlove, izjavio je da se logistika svake buduće mirovne operacije u Ukrajini neće odvijati na prvim crtama sukoba, već stotinama kilometara dalje u Rumunjskoj. U razgovoru za Kyiv Post istaknuo je kako bi strateške zračne baze u Rumunjskoj imale presudnu ulogu za bilo koju međunarodnu misiju usmjerenu na stabilizaciju Ukrajine nakon rata. Breedlove, danas član upravnog odbora američkog think-tanka Saratoga, nedavno je zajedno s predsjednikom zaklade Glenom Howardom objavio članak pod naslovom "Rumunjska drži ključ mirovnih operacija u Ukrajini". Glavna teza teksta odnosi se na zračnu bazu Mihail Kogălniceanu, koju je general nazvao "Ramsteinom Istoka", aludirajući na ključnu američku bazu u Njemačkoj koja desetljećima služi kao središte NATO operacija.

"Baza MK, samo na temelju svojeg položaja, nevjerojatno je važna za sve što radimo u tom dijelu svijeta i jedinstveno je pozicionirana da bude važna za bilo kakve operacije u Ukrajini", rekao je Breedlove za Kyiv Post. Njegove izjave dolaze u trenutku kada se na Zapadu razmatra formiranje multinacionalnih postrojbi koje bi pomagale u obnovi ukrajinskih oružanih snaga i pružale logističku potporu nakon mogućeg mirovnog dogovora. Iako je Bukurešt jasno dao do znanja da neće slati svoje vojnike u Ukrajinu, Breedlove tvrdi da je to rezultat duboko ukorijenjenih geopolitičkih uvjerenja.

"Rumunjska, poput Poljske i drugih zemalja, toliko je zabrinuta zbog ruske invazije da sporo šalju snage izvan svoje zemlje jer se boje da će morati braniti svoju zemlju", pojasnio je general, dodajući kako će opseg angažmana istočnoeuropskih članica ovisiti o razini podrške ostatka NATO-a. Govoreći o riziku daljnje eskalacije s Moskvom, Breedlove je naglasio: "Tko upravo eskalira ovaj sukob? Putin eskalira ovaj sukob. Želi da se bojimo eskalacije. To se zove refleksna kontrola. Ne mislim da bismo trebali ograničiti svoje akcije na temelju eskalacije jer Putin eskalira. Suština je da bismo trebali poduzeti akcije za koje vjerujemo da su važne za mir". Prema njegovim riječima, uspjeh svake mirovne misije u Ukrajini ovisit će ponajviše o Rumunjskoj, koja je istodobno oprezna glede vlastitog vojnog uključivanja. Strateški značaj rumunjske infrastrukture stoga nije samo u logistici, već i u jačanju povjerenja unutar NATO-a.