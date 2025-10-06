Trump zaprijetio novim udarima: 'Nema bijega, idemo i na kopno'

Američke snage u posljednjih su tjedana izvele niz zračnih i pomorskih udara na plovila za koja Washington tvrdi da prevoze ilegalne droge iz Venezuele prema Sjedinjenim Državama. Donald Trump u nedjelju je pohvalio mornaricu i najavio da su napadi toliko učinkoviti da krijumčari više “ne dolaze morem”, te zaprijetio prelaskom na kopnene akcije ako bude potrebno.

Trump je, obraćajući se na vojnoj bazi Naval Station Norfolk pokraj nosača zrakoplova USS Harry S. Truman, rekao da je američka mornarica “u posljednjim tjednima podržala našu misiju, razbiti kartelske teroriste” te da je “još jedno plovilo pogođeno u subotu”. Dodao je: “Više ne dolaze morem, pa ćemo morati početi gledati prema kopnu, jer će biti prisiljeni ići kopnenim putem.” Nije jasno misli li predsjednik na napad od petka ili na dodatni incident.

U članku Al Jazeere koji je Trumpove izjave prenosio, navodi se i da su američke vlasti tvrdile kako ciljaju krijumčare droga, ali da te tvrdnje ne mogu neovisno potvrditi. Također se iznosi izjava ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je telefonski razgovarao s venezuelanskim kolegom i osudio napad te pružio “punu potporu i solidarnost” Caracasu. Rusija je upozorila da bi američke akcije mogle dovesti do šire eskalacije u Karipskom moru.

Ministar obrane Pete Hegseth rekao je za američke medije da ima “svu potrebnu autorizaciju” za provedbu udara na plovila u blizini Venezuele. Pentagon je u javnost pustio snimku koju Hegseth opisuje kao prikaz udara: na videosnimci se vidi plovilo kako plovi, a potom kiša projektila i eksplozija. Hegseth je objavio da je napad ubio četiri osobe i tvrdio da su na plovilu bile “znatne količine narkotika” i da su osobe na brodu “narco-teroristi”, no nije objavio neovisne dokaze koji bi te tvrdnje potvrdili.

Prema dostupnim vijestima, ovo je najmanje četvrti, a moguće i peti, u nizu američkih napada u regiji u posljednjih nekoliko tjedana, pri čemu je broj poginulih iznosio najmanje 17–21 osobu ovisno o izvoru. Kritičari u SAD-u i inozemstvu upozoravaju da upotreba vojne sile protiv navodnih krijumčara u međunarodnim vodama otvara pravna i etička pitanja.

U službenom obavještenju Kongresu administracija je navodno utvrdila da su pojedine skupine krijumčara “unlawful combatants” te da je riječ o “non-international armed conflictu", pravnom uporištu koje, prema Bijeloj kući, opravdava upotrebu vojne sile protiv članova kartela. Pravni stručnjaci i dio zakonodavaca osporavaju ovu interpretaciju, navodeći da takva kvalifikacija preskakuje ustaljene zakonske i procesne okvire te da bi napadi koji nalikuju policijskim operacijama trebali ići kroz civilne agencije, a ne kroz borbenu vojnu logiku.

Venezuelski čelnici su oštro osudili američke udare. Predsjednik Nicolás Maduro ponavlja da SAD nastoji svrgnuti njegov režim, dok venezueljski ministar obrane Vladimir Padrino napade naziva “vulgarnim” i “provokacijom koja prijeti nacionalnoj sigurnosti”. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je “ozbiljnu zabrinutost” i upozorilo na dalekosežne posljedice za regiju, prenosi Al Jazeera.