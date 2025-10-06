Naši Portali
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
PREDSJEDNIK USA

Nevjerojatno što će Donald Trump organizirati u Bijeloj kući za svoj 80. rođendan

U.S. President Donald Trump departs to attend the 80th United Nations General Assembly, at Joint Base Andrews
Foto: Al Drago/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.10.2025.
u 17:06

Američki predsjednik Donald Trump, veliki obožavatelj borilačkih sportova, u nedjelju je najavio da će 14. lipnja, na svoj 80. rođendan, održati borbu mješovitih borilačkih vještina (MMA) u Bijeloj kući.

"14. lipnja sljedeće godine imat ćemo veliku UFC borbu u Bijeloj kući, upravo u Bijeloj kući, na terenu Bijele kuće", rekao je američki predsjednik tijekom govora u Norfolku u Virginiji, povodom 250. obljetnice američke mornarice.

Šef UFC-a Dana White, bliski prijatelj Donalda Trumpa, već je prošlog kolovoza najavio da će se u Bijeloj kući održati MMA događaj povodom 250. obljetnice Sjedinjenih Država. Izvorno planirani datum bio je 4. srpnja, kada se u SAD-u slavi Dan nezavisnosti.

Tijekom svoje karijere, koja je obuhvaćala showbusiness i politiku, Donald Trump često se pojavljivao uz boksače poput Mikea Tysona i hrvače poput Hulka Hogana. Otkad je ponovno postao predsjednik, redovito prati UFC borbe.

U trideset godina, MMA je od "izopćenog" sporta postao glavna, moderna disciplina, negdje između spektakla i politike. Generira milijarde dolara, što je daleko od dana kada je, smatran previše nasilnim, bio zabranjen u 36 od 50 američkih država.

Ključne riječi
MMA Donald Trump

