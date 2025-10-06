Kina napreduje s tehnologijom nosača zrakoplova, ali i dalje zaostaje za SAD-om

Kina napreduje s tehnologijom nosača zrakoplova. Nedavno je tako predstavila svoj najnoviji nosač zrakoplova koji lansira mlažnjake elektromagnetskim katapultima, sposobnost koja je nekoć bila jedinstvena za najsuvremenije avione klase Ford američke mornarice s ravnim krovom. Kina je to učinila sa stealth mlažnjacima, nešto što SAD još nije postigao. No, iako se pekinški nosači zrakoplova možda približavaju američkima po tehnološkim sposobnostima, stručnjaci kažu da su još uvijek daleko od borbene spremnosti poput američke. Naime, analitičari napominju kako pravi izazov nije gradnja brodova već stjecanje iskustva, uigravanje posada i doktrine za njihovo korištenje.
