TVRDE ANALITIČARI

Kina napreduje s tehnologijom nosača zrakoplova, ali i dalje zaostaje za SAD-om

Autor
Danijel Prerad
06.10.2025.
u 19:01

Svi kineski nosači zrakoplova imaju konvencionalni pogon, što znači da bez podrške za dopunjavanje gorivom u inozemstvu imaju ograničen doseg

Kina napreduje s tehnologijom nosača zrakoplova. Nedavno je tako predstavila svoj najnoviji nosač zrakoplova koji lansira mlažnjake elektromagnetskim katapultima, sposobnost koja je nekoć bila jedinstvena za najsuvremenije avione klase Ford američke mornarice s ravnim krovom. Kina je to učinila sa stealth mlažnjacima, nešto što SAD još nije postigao. No, iako se pekinški nosači zrakoplova možda približavaju američkima po tehnološkim sposobnostima, stručnjaci kažu da su još uvijek daleko od borbene spremnosti poput američke. Naime, analitičari napominju kako pravi izazov nije gradnja brodova već stjecanje iskustva, uigravanje posada i doktrine za njihovo korištenje.

Ključne riječi
brodovi katapult nosač zrakoplova SAD Kina

Komentara 3

Pogledaj Sve
OD
Odvikavanje
19:57 06.10.2025.

Borbena spremnost SADa se dokazala u Avganistanu. Biješe to bežanija gora i neorganiziranija od ovih iz Krajine u režiji Bidena.

Avatar Top
Top
19:46 06.10.2025.

Kinezi su jako napredovali ali.oni če napraviti naj bolje brod za danas ali ne i za narednih 20-30 godina.

Avatar Joker009
Joker009
19:29 06.10.2025.

Daleko od borbene spremnosti SAD-a?? KOja je to borbena spremnost kada pokazuješ mišiće zemljama trećeg svijeta koji od oružja imaju samo jurišne puške i pokoji RPG...

