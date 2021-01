Trump vladi Georgie: Nađite glasove i recite da sam ja pobjednik!

Mnogi su očekivali da će se strasti u Sjedinjenim Državama nakon izbora prije dva mjeseca stišati, ali ništa od toga: turbulencija je nikad više u rekordno kratkom razdoblju. U nedjelju su američki mediji objavili snimku telefonskog razgovora odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa s državnim tajnikom države Georgie u kojem ga lider SAD-a pritišće da preokrene službene rezultate predsjedničkih izbora, a koje je u toj saveznoj državi osvojio izabrani predsjednik Joe Biden. U nedjelju je isto tako ponovno za predsjednicu Predstavničkog doma Kongresa izabrana Nancy Pelosi, ključna demokratska političarka koju konzervativni dio javnosti i dalje kritizira i koja će za dva mjeseca napuniti 81 godinu. Usto se u utorak održava drugi krug senatskih izbora u Georgii u kojem će se odlučiti koja će stranka osigurati većinu u tom tijelu što će imati golem utjecaj na mandat Joea Bidena. Njega će pak Kongres najvjerojatnije u srijedu i službeno certificirati kao pobjednika predsjedničkih izbora.

“Nađite 11.780 glasova”

Nedjeljna objava Trumpove snimke u Washington Postu izazvala je pravi skandal u SAD-u, po tko zna koji put. Ovaj se put na meti predsjednika našao Brad Raffensperger, državni tajnik Georgie u kojoj je u studenome na izborima pobijedio Biden. Trump je od Raffenspergera u subotu telefonski tražio da promijeni službene rezultate izbora na kojima je Trump osvojio 11.799 glasova manje od svog protukandidata, tako da mu jednostavno dodaju dovoljan broj glasova da za jedan ima više od Bidena.

– Samo želim da napravite ovo. Želim samo da nađete 11.800 glasova. Jer smo pobijedili u državi – rekao je Trump koji vjeruje i tvrdi da su mu demokrati ukrali izbore. Pritom u dva mjeseca nije dao nijedan valjan dokaz o izbornoj krađi, a svi sudovi su mu odbacili tužbe, uključujući i Vrhovni sud u koji je sam postavio troje sudaca.

– Nema šanse da smo izgubili u Georgii, pobijedili smo za stotine tisuća glasova – rekao je u snimci koja je objavljena i koja je predsjedniku odmah osigurala usporedbe s vladarima u nedemokratskim državama i optužbe da eksplicitno želi ukrasti izbore. No, Raffensperger, kojem je Trump čak i prijetio sugerirajući da je prikrivanje pravih rezultata izbora savezni zločin, ostao je dosljedan odgovarajući predsjedniku da je u krivu i da su rezultati izbora pošteno obrađeni. Raffensperger je inače republikanac, dakle iz iste je stranke kao i Trump što je predsjednik u svom razgovoru pokušao iskoristiti, no naišao je na nepokolebljivog javnog dužnosnika. Konzervativni komentator u New York Timesu Bret Stephens, i inače Trumpov kritičar, predložio je da se predsjednika zbog ovog poteza “ponovno opozove” u Kongresu.

Trump je prvi republikanac od 1992. koji je izgubio na predsjedničkim izborima u Georgii, ali čak i da je tih 11.780 glasova “pronađeno” i da je predsjednik osvojio 16 elektorskih glasova u toj državi, Biden bi i dalje bio izabrani predsjednik jer republikancu treba čak 38 glasova za pobjedu. No, pravu je nagradu Trump po običaju vidio u podrivanju temelja američkog sustava koji bi, da je rezultat u jednoj državi preokrenut, izgubio na vjerodostojnosti. U srijedu se očekuje potvrda u Kongresu Bidenove pobjede na izborima, koju je već elektorski kolegij i službeno izglasao. Novi će predsjednik biti inauguriran 20. siječnja.

U Senatu je 11 republikanaca predložilo 10-dnevnu odgodu certificiranja rezultata izbora kako bi se “istražile tvrdnje o izbornoj prijevari”, što će Kongres najvjerojatnije u srijedu odbiti, a lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell već je priznao Bidenovu pobjedu. Elektorski je kolegij izborno tijelo u SAD-u i ono je već u prosincu potvrdilo Bidenovu pobjedu, a direktno protivljenje republikanske jedanaestorice zakonskom izboru predsjednika konzervativni je dvotjednik National Review žestoko iskritizirao: “Trump je nekada govorio da isušuje močvaru, a sada su on i njegovi saveznici postali močvara”, piše tjednik, inače blizak Trumpovoj stranci.

U nedjelju je i Nancy Pelosi ponovno izabrana za predsjednicu Predstavničkog doma Kongresa, čime je potvrđena kao jedna od najutjecajnijih političarki u SAD-u. Na ovom se mjestu nalazi već četvrti put, a prvi je put za predsjednicu tijela izabrana još 2006. godine. Svojedobno se istaknula kao protivnica vojne invazije u Iraku, a kasnije su je republikanci optuživali da je dio elite Demokratske stranke koja zagovara intervencionizam vlade u gospodarstvo. Na izborima u studenom izgubila je dobar dio većine u Predstavničkom domu i morat će pronaći u sljedeće dvije godine načina kako pomiriti lijevu i centrističku frakciju stranke kako bi to tijelo donosilo zakone sljedeće dvije godine.

Izbori za Senat

U Senatu, gornjem domu Kongresa, pak će kontrolu imati ona stranka koja će u utorak odnijeti pobjedu u drugom krugu izbora u Georgii. Za dva senatska mjesta natječu se po dvoje republikanaca i demokrata, koji su prema anketama izjednačeni. Demokratski kandidati Jon Ossoff i Raphael Warnock moraju pobijediti u obje utrke svoje republikanske protukandidate Davida Perduea i Kelly Loeffler kako bi demokrati imali najtješnju moguću većinu i tako olakšali prve dvije godine mandata Joea Bidena. Demokratska stranka nije dobila senatska mjesta u konzervativnoj Georgii već nekoliko desetljeća, ali je u studenom, kao što je već rečeno, Biden osvojio predsjedničke izbore u državi.

SAD će pažljivo promatrati izbore u Georgii na kojima se o kandidatima već sve zna. Posebno je pod povećalo dospio Warnock, inače pastor u crkvi u Atlanti na mjestu koje je nekada držao Martin Luther King, zbog svojih kontroverznih stavova o samoj naravi američkih vlasti, a koje su republikanci isticali kao primjer nedostatka patriotizma i radikalizma ovog političara.

S druge strane, republikanskim bi kandidatima moglo otežati to što ih se vidi kao bliske Trumpu koji je od dužnosnika upravo u njihovoj državi tražio da promijene rezultate izbora. Isto tako, upozoravaju analitičari, predsjednik već toliko dugo tvrdi da su mu ukrali izbore da postoji šansa da će neki njegovi pristaše, koji bi mahom glasali za Perduea i Loeffler, ostati doma. Dosad je već tri milijuna ljudi glasalo na izborima prije samog dana glasanja te se očekuje ukupno vrlo visok odaziv. Nakon kraja izbora u Georgii, koja ima svoja vlastita izborna pravila, konačno će završiti izbori koji su održani prošlog studenog i doprinijeli nezapamćenoj polarizaciji u tamošnjem društvu.