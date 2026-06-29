Trump usred noći poludio zbog knjige o kojoj bruje Amerikanci: 'Smeće..'

Američki predsjednik Donald Trump žestoko je napao novu knjigu koja detaljno opisuje njegove osobne navike, zdravstveno stanje i navodne događaje u Bijeloj kući. Objavio je opširnu poruku na svojoj platformi Truth Social u kojoj je oštro kritizirao novinarku Maggie Haberman, suautoricu knjige Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump. "Na temelju vrlo brzog i dosadnog brifinga o knjizi Magot Hagerman o meni, ona je uglavnom izmišljena, lažne vijesti, uglavnom fikcija, kao i većina stvari koje je o meni napisala tijekom svih ovih godina", napisao je Trump. U nastavku objave Trump je Haberman nazvao „pisateljicom treće klase“ koja „nastavlja izbacivati smeće“, te je nabrojio niz navoda za koje tvrdi da su netočni. Nije spomenuo drugog suautora knjige, Jonathana Swana iz New York Timesa.

Među brojnim tvrdnjama u knjizi, koja je službeno objavljena, Trumpa je navodno najviše razljutila optužba da nakon noćnih napada na hranu ostavlja smeće za sobom. Haberman i Swan opisuju Trumpa i kao 'noćnu sovu' koja ima problema sa spavanjem te često zaspi tek u ranim jutarnjim satima. Također navode da on i prva dama Melania Trump ne spavaju u istoj spavaćoj sobi. Knjiga detaljno opisuje i druge navike iz Trumpova privatnog života i zdravstvenog stanja. Među ostalim, spominje njegovu naviku postavljanja tepiha u kupaonici, što zabrinjava osoblje Bijele kuće zbog straha od pojave plijesni. Dodaje i da predsjednik ima problema sa sluhom te često traži da mu se pitanja ponove.

U svojoj objavi Trump je također aludirao na šire optužbe koje kruže Bijelom kućom nakon objave ulomaka iz knjige. Knjiga sadrži detaljne opise sastanaka u Situacijskoj sobi s doslovnim citatima iz visoko povjerljivih razgovora o Iranu i Epsteinovim dosjeima. Jedan izvor iz Bijele kuće rekao je za Axios da se strahuje kako su neki od najosjetljivijih razgovora možda snimani, iako autori knjige nikada nisu tvrdili da posjeduju audio-snimke.

Knjiga Regime Change temelji se na više od 1000 intervjua s osobama bliskim Trumpu, uključujući dužnosnike.

Podsjetimo, u novoj knjizi izašli su i detalji o bračnom životu Trumpa i Melanie Trump koji otkrivaju da supružnici već dulje vrijeme žive odvojeno unutar Bijele kuće. Prema knjizi Donald i Melania imaju odvojene spavaće sobe. Predsjednikova soba nalazi se na drugom katu, u prostoru koji je prvotno bio predviđen kao dnevni boravak. Knjiga tvrdi da je Trump osobno uređivao svoj privatni prostor i toliko bio opsjednut detaljima da je navodno uzimao predmete iz zajedničkih prostorija koje je Melania osobno odabrala. Kada su ga djelatnici diskretno upozorili, Trump je navodno jasno dao do znanja da ga to ne zanima. "Činilo se gotovo kao da se natječe s njom – bio je odlučan imati bolju sobu”, navodi se u knjizi. Jedna od glavnih razlika između njihovih soba su boje. Melania preferira svijetle, nježne tonove i bijelu, dok Trump voli tamne nijanse i blještavo zlato. Supružnici također imaju odvojene kupaonice, a predsjednik je navodno zatražio tepih u svojoj kupaonici – što je osoblje Bijele kuće dovelo u neobičnu situaciju jer se tepih često smočio blizu tuša.

Nadalje, tu su i neki detalji o njegovoj osobnoj pomoćnici Natalie Harp, koja mu je prema knjizi navodno ostavljala skrivene ljubavne poruke u privatnim prostorima Bijele kuće. Prema knjizi Harp je Trumpu pisala poruke, ostavljala ih je na mjestima gdje bi ih samo on pronašao. Jedna poruka prema knjizi je glasila: 'Ti si sve što mi je važno'. Trump navodno ima veliko povjerenje u nju. Prema knjizi, Trump je osoblju otvoreno govorio da je Harp "jedina koja ga voli kao njegova supruga i djeca". Dodao je i kako će svi drugi otići zaraditi novac, ali da ga ona nikada neće napustiti. Harp je uključena i u uređenje Bijele kuće. Kad bi Trump pitao osoblje što misli o blještavim zlatnim ukrasima, većina bi odgovorila suzdržano, ali bi navodno Harp oduševljeno hvalila njegov ukus.

Nadalje, također je iz knjige izvučeno da se Melania nije složila s tim da jedan od najpoznatijih suradnika njezina supruga prespava u Bijeloj kući, no na kraju je bila preglasana. Riječ je o Elonu Musku. U vrijeme dok je Musk bio na čelu vladinog odbora DOGE, zatražio je od Donalda Trumpa dopuštenje da prespava u Bijeloj kući. Trump je pristao, ali Melania se tome usprotivila. Unatoč njezinim prigovorima, Musk je ipak proveo nekoliko noći.Knjiga navodi da je Musk neke noći prespavao kod prijatelja, a ponekad je spavao i u vreći za spavanje na podu svog ureda.

Sam Musk se kasnije hvalio tim boravcima pred novinarima. Rekao je da ga je Trump osobno pozvao za vrijeme leta Air Force One te mu priredio privatni obilazak Bijele kuće, uključujući Lincoln Bedroom. Musk je Trumpa opisao kao vrlo velikodušnog domaćina koji mu je čak slao poruke kasno navečer da uzme sladoled iz kuhinje.