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PRIMIRJE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

Trumpova igra rata i mira koristi samo Netanyahuu: Na meti mu je i Sirija

Autor
Hassan Haidar Diab
30.06.2026.
u 12:08

Američko-iranski komunikacijski kanal pokušava se održati otvorenim, no Izrael nastavlja s vojnim operacijama

Nakon eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država američki predsjednik Donald Trump odlučio je obustaviti sve borbene aktivnosti protiv Irana, poslije naglog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu. Axios, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, navodi da bi se predstavnici Washingtona i Teherana u utorak trebali sastati u Dohi, s ciljem pronalaska rješenja za spor oko sigurnosti plovidbe kroz strateški Hormuški tjesnac. Isti izvor ističe i da izravna komunikacijska linija između američke vojske i Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa nije bila operativna od subote.

Ključne riječi
primirje rat Benjamin Netanyahu Donald Trump SAD Iran

Komentara 1

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
12:20 30.06.2026.

Nemoguće, da Izrael ne poštuje potpisano primirje.

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