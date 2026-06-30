Trumpova igra rata i mira koristi samo Netanyahuu: Na meti mu je i Sirija

Nakon eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država američki predsjednik Donald Trump odlučio je obustaviti sve borbene aktivnosti protiv Irana, poslije naglog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu. Axios, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, navodi da bi se predstavnici Washingtona i Teherana u utorak trebali sastati u Dohi, s ciljem pronalaska rješenja za spor oko sigurnosti plovidbe kroz strateški Hormuški tjesnac. Isti izvor ističe i da izravna komunikacijska linija između američke vojske i Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa nije bila operativna od subote.