Procurile ljubavne poruke Trumpu, ostavljala ih po Bijeloj kući: Pogledajte što piše u njima

Osobna pomoćnica Donalda Trumpa, Natalie Harp, navodno mu je ostavljala skrivene ljubavne poruke u privatnim prostorima Bijele kuće, otkriva nova knjiga uglednih novinara New York Timesa Maggie Haberman i Jonathana Swana. Prema knjizi 'Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump', Harp je Trumpu pisala poruke, ostavljala ih je na mjestima gdje bi ih samo on pronašao. Jedna poruka prema knjizi je glasila: 'Ti si sve što mi je važno'. Trump navodno ima veliko povjerenje u nju. Prema knjizi, Trump je osoblju otvoreno govorio da je Harp "jedina koja ga voli kao njegova supruga i djeca". Dodao je i kako će svi drugi otići zaraditi novac, ali da ga ona nikada neće napustiti. Harp je uključena i u uređenje Bijele kuće. Kad bi Trump pitao osoblje što misli o blještavim zlatnim ukrasima, većina bi odgovorila suzdržano, ali bi navodno Harp oduševljeno hvalila njegov ukus, piše Radar Online.

Podsjetimo, Natalie Harp, bivša voditeljica na televiziji One America News, od 2025. godine obnaša ulogu izvršne pomoćnice američkog predsjednika Donalda Trumpa. No njezina predanost, koja prelazi granice profesionalnog odnosa, izazvala je zabrinutost tajne službe, članova Trumpova tima i javnosti. Harp je stekla Trumpovu naklonost jednostavnim, ali neobičnim trikom. Posvuda nosi prijenosni pisač i laptop te mu odmah ispisuje svaku pozitivnu vijest, post ili komentar o njemu. Prema više insajdera, Trump je navodno bio oduševljen time, toliko da je tražio da mu Harp šalje te ispisane članke novinarima, kongresnicima i čak stranim diplomatima. Međutim, mnogi od tih članaka dolazili su iz sumnjivih izvora, uključujući stranice obožavatelja i krajnje desne portale, što je izazivalo sve veću nelagodu u njegovu okruženju.

Stvari su postale još ozbiljnije kada su se pojavila navodna Harpina osobna pisma predsjedniku. U njima piše o njemu kao o "Čuvaru i zaštitniku u ovom životu", izražava želju da "prolaze dane bez razgovora o poslu" i da mu "donosi radost". Prema Michaelu Wolffu u knjizi All or Nothing: How Trump Recaptured America, Tajna služba smatrala je ta pisma uznemirujućima. Harp se navodno preselila u žensku svlačionicu Trump National Golf Club Bedminstera ljeti 2024., nakon što joj nije dodijeljen smještaj, kako bi bila što bliže predsjednikovim odajama. Prema Alexu Isenstadtu u knjizi Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power, jednom je navodno ušetala u praznu spavaću sobu na Trump Force One tijekom ljeta. Drugi put je navodno kasno noću zatekla Melania Trump u privatnim odajama Mar-a-Laga dok je nosila dokumente koje je htjela odmah dostaviti predsjedniku. Harp je također optužena da je utjecala na Trumpove objave na društvenim mrežama. U svibnju 2024. na njegovom računu pojavio se video s natpisom "united Reich" – što je izazvalo veliku kontroverzu i kritike Joea Bidena. Trumpov tim kasnije je priznao da je video podijelio "mlađi pomoćnik", a više izvora tvrdi da je to bila Harp.