Francuzi nisu bili na mimohodu u Zagrebu, evo tko jest: 'Zahvalni smo što smo dobili priliku'

Poziv da hrvatski vojnici sudjeluju na mimohodu u Parizu izazvao je nove napetosti između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Zoran Milanović protivi se slanju vojnika, no Vlada tvrdi kako on u ovom slučaju nema ovlasti o tome odlučivati, nego da ministar obrane Ivan Anušić donosi odluku koja se potom upućuje načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu. Milanović je jučer istaknuo, navodeći razloge zbog kojih ne želi da naši vojnici idu u Pariz, kako ni Francuzi nisu došli u Zagreb.

"Prošle godine mi smo imali vojni mimohod, jednom u deset godina, na koji smo pozvali sve svoje NATO saveznike. Nisu svi došli, došli su Amerikanci, Englezi, još jedan krug država. Poslali su zastavu i barem nekoliko vojnika koji tu zastavu nose u postroju i salutiraju domaćinima. Postoji jedna država kojoj smo ostavili preko milijardu eura u zadnje vrijeme, to je Francuska. Ali oni ne da nisu došli, nego se uopće nisu opravdali. Radi se o državi s kojom i nemamo vojnu suradnju ozbiljniju, ali čiji smo kupac, imamo komercijalni odnos. I onda očekuješ da dođu jednom u deset godina na naš nacionalni praznik. Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu. Zato nisu došli, jer su trgovali s Beogradom. Ni u to ne ulazim, sami smo si to dopustili, oni su donijeli odluku, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Potpuno ignoriranje Hrvatske“, pojasnio je Milanović.

Na mimohodu su, podsjetimo, sudjelovali pripadnici oružanih snaga partnerskih zemalja i to Republike Albanije, Republike Litve, Mađarske, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Poljske, Portugalske Republike, Slovačke Republike, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Nacionalne garde Minnesote iz Sjedinjenih Američkih Država. Naš novinar Tomislav Krasnec tada je razgovarao s general-bojnikom Shawnom Mankeom iz Nacionalne garde Minnesote.

- Čast nam je što smo sudjelovali s našim saveznicima na ovom povijesnom događaju. Došli smo iz Minnesote s vojnicima i zrakoplovcima koji su sudjelovali u ovome danas. Zahvalni smo što smo dobili priliku doći ovdje. Iskreno cijenimo odnos koji imamo s Hrvatskom vojskom - kazao je američki general-bojnik Manke.