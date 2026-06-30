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PODACI OSVANULI NA DARK WEBU

Fuchs: Nema curenja iz CARNET-a, istraga upućuje na vanjski izvor

Zagreb: Ministar Fuchs održao konferenciju nakon prosvjeda sindikata
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Autori: Anja Perić/Hina, Marina Hudoletnjak/Hina
30.06.2026.
u 12:46

Naglasio je da šteta nije značajna jer se radi o školskim e-mail adresama koje su učenici dobili preko svojih škola, ali je upozorio da korisnici mogu očekivati neželjene poruke osoba koje raspolažu tim adresama

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u utorak da preliminarna istraga pokazuje kako podaci objavljeni na dark webu nisu procurili iz CARNET-a, nego se najvjerojatnije radi o trećoj strani te da, prema dosadašnjim saznanjima, nije došlo do izlaska osjetljivih podataka iz sustava. "Nije to curenje podataka, nego je došlo do stavljanja popisa e-mail adresa cijelog niza učenika, profesora i drugih ljudi u sustavu obrazovanja i znanosti na jedan server na dark webu koji je registriran u Rusiji", rekao je Fuchs novinarima nakon sjednice Vlade.

Dodao je kako je CARNET to sam utvrdio te odmah pokrenuo unutarnju kontrolu i forenzičku istragu. "Možemo reći da smo poprilično sigurni da se radi o trećoj strani. Curenje nije iz CARNET-a, nego ima tu treća strana što su dobavljači ili neki drugi sustavi", rekao je ministar. Naglasio je da šteta nije značajna jer se radi o školskim e-mail adresama koje su učenici dobili preko svojih škola, ali je upozorio da korisnici mogu očekivati neželjene poruke osoba koje raspolažu tim adresama.

Istaknuo je i da iz CARNET-a nisu izašli drugi podaci koji se nalaze u sustavu, poput podataka iz alata za upis učenika, e-Matice i sustava državne mature. Komentirajući optužnicu koju je USKOK podignuo protiv 18-godišnjaka zbog kaznenog djela terorizma, a koja se odnosi na dojave o bombama u nekoliko hrvatskih gradova, Fuchs je rekao da smatra kako institucije u tom slučaju postupaju zakonito.

Dodao je kako će sud odlučiti o odgovornosti optuženika i visini kazne, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, ali je istaknuo da sudski postupci imaju i preventivnu ulogu. "Sudski postupci nisu samo zato da biste nekoga uhitilii i strpali u zatvor, nego imaju edukativnu i preventivnu funkciju da se pošalje poruka da se takve stvari ne rade i da svatko tko pomisli učiniti nešto slično mora biti svjestan da za to može odgovarati", poručio je Fuchs.

Ključne riječi
curenje podataka CARNet Radovan Fuchs

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