Trump traži da se objavi identitet zviždača koji je potaknuo postupak njegova opoziva

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je ponovo zatražio da se otkrije identitet zviždača koji je potaknuo postupak njegova opoziva i, tvrdi njegov odvjetnik, spreman je odgovarati na pitanja republikanaca.

"Zviždač je toliko u krivu da mora izaći iz sjene", objavio je američki predsjednik na Twitteru u nedjelju prijepodne. "Lažni mediji znaju tko je on, ali budući da su u službi demokrata, ne žele reći", dodao je.

"Objavite tko je zviždač i prekinite već jednom tu lakrdiju opoziva", dodao je stanar Bijele kuće koji je već više puta izrazio sumnju u vjerodostojnost svjedoka.

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don’t want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax!