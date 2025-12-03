Trump: Somalski imigranti su smeće, ne želim ih u SAD-u

Izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, izrečena na sjednici kabineta u ponedjeljak, šokirala je dobar dio američke javnosti. Njegove uvrede na račun somalskih imigranata i kongresnice Ilhan Omar otvorile su novo poglavlje napetosti između Bijele kuće i jedne od najvećih i najorganiziranijih imigrantskih zajednica u SAD-u. Istodobno, dok administracija najavljuje pojačane deportacijske operacije u državi Minnesoti, retorika koja stigmatizira cijelu etničku skupinu izaziva strah, podjele i osude lokalnih čelnika.

Tijekom sastanka kabineta, Donald Trump je, kako pišu američki mediji, izjavio da ne želi Somalce u Sjedinjenim Državama, nazvavši ih otvoreno "smećem". Nastavio je tvrdeći da će zemlja "krenuti u pogrešnom smjeru ako nastavi primati smeće", dodajući kako je Somalija "bezveze" i da je "loša s razlogom". Njegove riječi nisu ostale na općim uvredama, ponovno se okomio i na kongresnicu Omar, američku državljanku somalijskog podrijetla. Nazvao ju je "smećem", kao i njezine "prijatelje", uz tvrdnje da Somalci "nisu ljudi koji rade", da "ništa ne pridonose" i da "samo kukaju".

Ovaj otvoreno ksenofobni ispad događa se upravo u trenutku kada njegova administracija priprema opsežnu operaciju pojačane provedbe imigracijskih propisa u širem području Minneapolisa i Saint Paula. Riječ je o sredinama u kojima živi najveća somalijska zajednica u SAD-u, s oko 80 tisuća ljudi, od kojih je većina američkih državljana ili legalnih rezidenata. Prema najavama, savezne agencije planiraju koristiti specijalizirane timove za privođenje osoba koje imaju pravomoćna rješenja o deportaciji. Procjenjuje se da bi u operaciji sudjelovalo oko 100 agenata prikupljenih iz različitih dijelova zemlje.

U pozadini ovih poteza nalazi se niz slučajeva financijskih prijevara koji su posljednjih godina postali politička tema na desnici. Iako su slučajevi pojedinačni i ne obuhvaćaju zajednicu u cjelini, koristili su se kao argument za tvrdnje da je Minnesota "središte prijevarnih aktivnosti". Ministar financija Scott Bessent dodatno je potaknuo napetosti najavom istrage o tome jesu li sredstva iz socijalnih programa navodno završila u rukama terorističke organizacije Al-Shabaab, pozivajući se na medijske napise desnih portala. Takva atmosfera izazvala je snažnu reakciju lokalnih čelnika. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey održao je konferenciju za novinare na kojoj je poručio da grad "stoji uz svoju somalijsku zajednicu". Istaknuo je da policija Minneapolisa ne sudjeluje u imigracijskim operacijama i da ne prima najave federalnih racija. "Našoj somalijskoj zajednici, volimo vas i stojimo uz vas. Naša je predanost čvrsta kao stijena", izjavio je Frey, upozorivši da bi "ciljanje somalijskog naroda" moglo dovesti do kršenja prava na pošten postupak te da postoji realna opasnost da budu pritvarani i američki državljani "samo zato što izgledaju kao Somalci".