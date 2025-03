Trump se opet obrušio na Zelenskog: 'On je nezahvalan'

Američki predsjednik Donald Trump se u intervjuu za Fox News osvrnuo na sukob s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Reagirao je na kritike o svom ponašanju tijekom sastanka u Ovalnom uredu s ukrajinskim čelnikom prije više od tjedan dana u kojem se činilo da su se Trump i potpredsjednik JD Vance okomili na europskog čelnika.

Trump je uponovio kako misli da Zelenski nije bio "zahvalan" i dodao da je bio kao da je uzeo slatkiš od bebe. "On je pametan i čvrst a pod Bidenom je uzimao novac iz SAD-a s nevjerojatnom lakoćom",kazao je Trump. Voditeljica ga je pitala o kritičarima koji su tvrdili da on ublažava politički pritisak na Rusiju. Glasnogovornik Kremlja izjavio je posljednjih dana da se američka politika prema Ukrajini mijenja kako bi u potpunosti odgovarala stajalištu ruske vlade. “Nitko nije bio oštriji prema Rusiji od Donalda Trumpa”, izjavio je Trump.

Govorio je i o carinama Meksiku i Kanadi.

"Godinama su globalisti potkradali Sjedinjene Države. Uzimali su novac od Sjedinjenih Država, a sve što mi radimo je da dio toga dobijemo natrag i pošteno ćemo postupati prema našoj zemlji", nastavio je Trump. "Ova zemlja je opljačkana od svake nacije na svijetu, svake kompanije na svijetu. Opljačkani smo na razinama koje nikad prije nismo vidjeli, a ono što ćemo učiniti je vratiti to", kazao je.

Trump je uveo carine Meksiku i Kanadi, kao i Kini, navodeći navodne probleme s graničnom kontrolom tih zemalja koji su doveli do izlijevanja fentanila u SAD i ubijanja američkih građana. "Mi smo velika, velika zemlja, i oni rade mnogo svog posla s nama, dok je u našem slučaju to mnogo manje značajno. U usporedbi s Kanadom radimo vrlo malo, a ja sam želio pomoći američkim proizvođačima automobila do 2. travnja", rekao je.