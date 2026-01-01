Pet svjetskih žarišta zbog kojih bi mogao izbiti globalni sukob

Globalne napetosti očito su na najvišoj razini u posljednjih nekoliko stoljeća. Osjećaj je takav da, ukoliko padne samo nekoliko domino pločica, novi svjetski rat mogao zahvatiti cijeli svijet. Sukob, za koji su mnogi vjerovali da je počeo jenjavati, sada se čini na prijelomnoj točki. Stare sile, kao i one u usponu odlučno žele pokazati mišiće na globalnoj pozornici. Pritisci u kombinaciji s brzim napretkom vojne tehnologije kao i raspadom globalne zajednice ostavljaju mnoge da se zapitaju kako smo uopće došli dovde.

Međutim, neke države su odgovornije od drugih za rušenje globalnog mira. Mnogi su smatrali da su savezništva iz prošlog stoljeća neuništiva, ali svađe unutar NATO-a i napetosti između Donalda Trumpa i Europe mogli bi predstavljati svojevrsni "reset" u kojem svatko gleda svoje interese. Daily Express analizirao je potencijalnih pet mjesta gdje bi iskra sukoba mogla pokrenuti Treći svjetski rat.

Prva na karti je Ukrajina koja ostaje jedno od najneposrednijih i najočitijih rizika. Zbog ruske invazije Europa se, naizgled, našla na rubu pucanja dok su mnogi njezini saveznici užurbano pokušavali ojačati obranu svojih granica od obnovljene ruske prijetnje. Iako bi mirovni sporazum, kojeg su izradile Sjedinjene Američke Države, mogao završiti sukob, postoje bojazni da će Trumpova naklonost Rusiji dovesti do mogućih ukrajinskih ustupaka. Ukoliko se prijepori oko okupiranih teritorija ne riješe, mirovna bi se inicijativa mogla vratiti na početak, uz ponovno lansiranje projektila i dronova.

Druga potencijalna iskra je sukob između Irana i Izraela. Napetosti između ove dvije države u posljednjim su tjednima dosegle točku ključanja, što daje zlokoban ton novoj 2026. godini. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da je njegova zemlja u "potpunom ratu" sa SAD-om, Izraelom i Europom nakon što je optužio Zapad za opsadu svoje zemlje. Kao odgovor, Donald Trump upozorio je da će ih "jako udariti" snažnim napadom ako nastave razvijati nuklearne rakete. Tu su i tvrdnje o razvoju nuklearnog i balističkog oružja, koje su zabrinule mnoge. Donald Trump i Benjamin Netanyahu upozorili su da su spremni bombardirati Iran ako nastavi svoj nuklearni i raketni program.

Sjeverna Koreja treća je na ovoj listi. Ona nastavlja izazivati zabrinutosti čestim raketnim testiranjima i pokazuje sve veću neprijateljsku retoriku prema Južnoj Koreji, Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Sjeverna Koreja ispalila je 29. prosinca strateške krstareće rakete velikog dometa u more kako bi testirala nuklearno odvraćanje zemlje. Kim Jong Un navodno napreduje i s nuklearnom podmornicom, a gotov model predstavljen je ranije ovog mjeseca.

Napetosti rastu i između Kine i Tajvana, posebno nakon što su Trump i Taipei dogovorili trgovinu oružjem vrijednu 11 milijardi dolara, čime će otok biti preplavljen američkim oružjem. Nakon toga Kina je znatno pojačala vojnu prisutnost u Tajvanskom tjesnacu, provodeći vojne vježbe bojevom municijom koje ispaljuju u ocean. Ako bi se dogodila invazija punog opsega, saveznici Tajvana vjerojatno bi bili uvučeni u sukob, budući da je Tajvan jedan od najvećih svjetskih izvoznika poluvodičkih mikročipova, koji su ključni za većinu moderne tehnologije, posebno vojne opreme.

Čini se da je Venezuela postala glavni vojni fokus američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zemlja koja posjeduje najveće svjetske rezerve sirove nafte bori se s političkom nestabilnošću i napetostima sa susjedima. CIA je počela svoje operacije u Venezueli i navodno je ovog mjeseca izazvala napad dronom na lučku infrastrukturu. Također, SAD su ciljale više od 30 brodova u Karipskom moru i istočnom Pacifiku u okviru onoga što nazivaju operacijom protiv narkotika. Preostaje nada da će diplomacija prevladati, ali povijest pokazuje koliko brzo ta nada može nestati.