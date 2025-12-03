Trump pomilovao honduraškog čelnika osuđenog za trgovanje drogom

Američki predsjednik Donald Trump, koji se predstavlja kao neumoljivi neprijatelj ilegalnih droga, pomilovao je bivšeg predsjednika Hondurasa Juana Orlanda Hernandeza, oslobodivši ga 45-godišnje kazne zbog zavjere za uvoz tona kokaina u Sjedinjene Države.

Ovaj izvanredni potez mogao bi oslabjeti kredibilitet SAD-a u Latinskoj Americi, ohrabriti korumpirane aktere i vjerojatno će izazvati kritike da potkopava desetljeća američkih napora u borbi protiv transnacionalnih mreža droge.

Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je oslobodio Hernandeza kao odgovor na molbe stanovnika Hondurasa i da se osjeća "vrlo dobro" zbog te odluke. Bez dokaza je tvrdio da je Hernandez bio žrtva lova na vještice administracije Joea Bidena.

Demokrati su optužili republikanskog predsjednika za licemjerje navodeći da je pojačao borbu protiv protoka ilegalnih droga u Sjedinjene Države, a istovremeno oslobodio čovjeka osuđenog za zlouporabu svog položaja za pomaganje trgovcima drogom.

Dick Durbin, vodeći demokrat u pravosudnom odboru Senata, rekao je da su dokazi predočeni na Hernandezovom suđenju utvrdili da je bivši predsjednik "orkestrirao ogromnu zavjeru trgovine drogom" koja je narkokartelima donijela milijune dolara.

Porota na Manhattanu proglasila je Hernandeza krivim u ožujku 2024. Na izricanju presude, Hernandez je tvrdio da su trgovci ljudima svjedočili protiv njega jer je pomogao u njihovom izručenju iz Hondurasa Sjedinjenim Državama. Ministarstvo pravosuđa reklo je da je bio u "središtu jedne od najvećih i najnasilnijih zavjera trgovine drogom na svijetu" i da je koristio svoj autoritet kako bi olakšao uvoz više od 400 tona kokaina u SAD.

Honduras je postao globalno središte za izvoz kokaina nakon što je državni udar 2009. stvorio političku nestabilnost i omogućio kartelima droge da steknu utjecaj. Siromaštvom pogođena zemlja s oko 11 milijuna stanovnika postala je jedno od najnasilnijih mjesta na svijetu dok su se suparničke skupine borile za kontrolu ruta trgovine ljudima. Tijekom Hernandezovog predsjedništva od 2014. do 2022. stotine tisuća Hondurašana pobjeglo je od iznude i nasilja bandi migrirajući u Sjedinjene Države.

Hernandezovo puštanje na slobodu dogodilo se dan nakon predsjedničkih izbora u Hondurasu, na kojima je Trump podržao predsjedničkog kandidata Nasryja Asfuru iz konzervativne Nacionalne stranke, koji se suočava s liberalom Salvadorom Nasrallom. Posljednje prebrojavanje glasova pokazalo je da su oba kandidata praktički izjednačena, svaki ima nešto manje od 40 posto glasova.

Njegov odvjetnik Renato Stabile je rekao da je Hernandez još uvijek u SAD-u i da mu nije sigurno vratiti se u Honduras, navodeći rizik od mogućeg atentata. Trump je koristio svoju moć pomilovanja na način na koji to nijedan moderni predsjednik nije učinio. Nakon što je izdao 70 pomilovanja u prvih 10 mjeseci svog drugog mandata, na putu je da znatno nadmaši broj pomilovanja koje su izdali njegovi prethodnici u 21. stoljeću.