SLAVNI REDATELJ

Roba i suprugu mrtve je pronašla njihova kćer, sin je glavni osumnjičenik?

Rob Reiner Investigation
Foto: Ethan Swope/PRESS ASSOCIATION
1/3
Autor
Robert Jurišić
15.12.2025.
u 10:26

Prvi službenici koji su stigli na mjesto događaja rekli su da su pronašli mrtvog muškarca i ženu, a žrtve su kasnije identificirane kao Rob i Michele.

Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu, a tijela je pronašla njihova kćer Romy, navodi više izvora za PEOPLE. Prema tim izvorima, Roba i Michele ubio je njihov sin Nick. Prvi pozivi o tragediji stigli su u Vatrogasnu službu Los Angelesa oko 15:30 sati u nedjelju, 14. prosinca. Prvi službenici koji su stigli na mjesto događaja rekli su da su pronašli mrtvog muškarca i ženu, a žrtve su kasnije identificirane kao Rob i Michele.

Nick je u intervjuu za PEOPLE iz 2016. godine govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o drogama, koja ga je u jednom trenutku dovela do beskućništva. Nick je za PEOPLE rekao da su njegove godine ovisnosti poslužile kao osnova za poluautobiografski film Being Charlie, koji je suautorski napisao.

Rob je bio redatelj, producent i glumac koji je stekao slavu ulogom Mikea u sitcomu Normana Leara All in the Family. Kao redatelj, režirao je voljene filmove poput This Is Spinal Tap (1984.), Stand by Me (1986.), The Princess Bride (1987.), Kad je Harry upoznao Sally... (1989.), Misery (1990.) i Malo dobrih ljudi (1992.). On i Michele upoznali su se kada je Rob režirao Kad je Harry upoznao Sally..., a par se vjenčao 1989. godine prije nego što su dobili troje djece.

VIDEO Dramatična poruka Orbana zbog poteza europskih čelnika: 'Ovo je objava rata'

Dramatična poruka Orbana zbog poteza europskih čelnika: 'Ovo je objava rata'
Rob Reiner

