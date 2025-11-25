Trump demokratskom senatoru zbog 'poticanja pobune' prijeti vješanjem

Najprije je demokratski senator i umirovljeni časnik američke ratne mornarice Mark Kelly s još petero svojih kongresnih kolegica i kolega s vojnim iskustvom objavio video u kojima pripadnicima američkih oružanih snaga poručuje da "mogu i moraju" odbiti nezakonite zapovijedi, a na to je američki predsjednik Donald Trump reagirao optužbom da su se Kelly i njegove kolege upustili u poticanje pobune, što se kažnjava smrću, podijelivši pritom objavu drugog korisnika u kojoj je pisalo "HANG THEM", odnosno "objesite ih".

Ubrzo je i Pentagon pokrenuo istragu protiv Kellyja pozivajući se na činjenicu da svi pripadnici vojske, aktivni i umirovljeni, imaju zakonsku obvezu pokoravati se zakonitim naredbama, bez obzira na "osobna uvjerenja". Oglasio se i ministar rata Pete Hegseth, koji je "pobunjenički" video nazvao "odvratnim, nepromišljenim i lažnim".

"Poticanje vojnika da ignoriraju naredbe potkopava sve aspekte reda i discipline", poručuje Hegseth tvrdeći da takvo "sijanje sumnje" američke vojnike dovodi u opasnost.

Iako je za pobunu u američkoj vojsci doista propisana smrtna kazna, dok je za civile za slično djelo predviđena kazna od 20 godina zatvora, vojno zakonodavstvo, ali i međunarodno ratno pravo, također jasno nalažu da se naredbe koje su očigledno nezakonite i koje podrazumijevaju počinjenje zločina moraju ignorirati. Kellyjevo upozorenje odnosilo se na Trumpove napade na brodove u Karibima, koje Washington opravdava navodnom borbom protiv krijumčarenja droge, a za koje mnogi upozoravaju da je riječ o nezakonitim likvidacijama i kršenju međunarodnog prava. Zbog toga vojni stručnjaci tvrde da Kelly i njegove kolegice i kolege nisu napravili ništa nezakonito, nego samo ponovno upozorili na ono što stoji u vojnom zakonu.

Senator Kelly pak ističe da Trumpov napad dovodi u opasnost sigurnost njega i njegove obitelji, a riječ je o političaru koji zna što je političko nasilje - njegova supruga i bivša kongresnica Gabrielle Giffords 2011. preživjela je atentat. Iako Kelly najavljuje da će, unatoč prijetnjama, nastaviti "braniti Ustav", republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene nije pokazala takvu hrabrost. Nakon što nije htjela odustati od razotkrivanja dokumentacije iz afere Epstein, Trump ju je nazvao izdajnicom, a onda su joj počele stizati prijetnje zbog kojih se uplašila. Zbog toga je najavila povlačenje iz Kongresa.