Trump: Uskoro kreću kopneni udari, meta nije samo Venezuela

Izjava američkog predsjednika stigla je tijekom sesije pitanja i odgovora u Bijeloj kući, gdje je ujedno poručio kako će vojni udari na kopnene ciljeve unutar Venezuele, koju optužuje za narkoterorizam, “početi vrlo brzo”. Razgovor s novinarima uslijedio je nakon dugotrajnog sastanka kabineta, na kojem su Trump i ministar obrane Pete Hegseth nastojali prebaciti odgovornost na jednog mornaričkog admirala zbog izvansudskog pogubljenja dvojice preživjelih iz napada na navodni brod za krijumčarenje droge u rujnu.

Na pitanje je li Venezuela jedina u nišanu Pentagona, Trump je poručio kako svaku državu za koju se vjeruje da proizvodi drogu za krijumčarenje smatra legitimnom metom, ponovivši retoriku kojom je ranije prijetio Meksiku. „Ako droga dolazi preko neke određene države, ili bilo koje države, ili ako smatramo da grade pogone, bilo da je riječ o fentanilu ili kokainu… svatko tko to radi i šalje u našu zemlju podložan je napadu. Ne samo Venezuela“, rekao je Trump, dodajući kako je „čuo“ da Kolumbija „proizvodi kokain, da imaju pogone za kokain”.

Trump je potom najavio da je vojna akcija unutar Venezuele neizbježna, dodatno raspirujući sukob koji je počeo ciljanim napadima na plovila za koja je njegova administracija tvrdila da sudjeluju u krijumčarenju droge, premda bez javno predstavljenih dokaza. Sukob sada prijeti prerasti u širu regionalnu krizu. „Počet ćemo izvoditi i kopnene napade“, kazao je.

„Znate, na kopnu je puno lakše, mnogo lakše. Znamo rute kojima se služe. Znamo sve o njima. Znamo gdje žive. Znamo gdje žive oni najgori, i s tim ćemo početi vrlo brzo. Kad krenemo, ti će se brojevi drastično smanjiti.” Tijekom sastanka kabineta Hegseth je dao proturječan opis svojih postupaka nakon dvostrukog udara 2. rujna na navodni brod s drogom, napada koji Kongresni odbori za oružane snage u Zastupničkom domu i Senatu istražuju kao moguće nezakonit, obavještava The Guardian.

Hegseth je u utorak ustvrdio kako je „gledao prvi napad“, ali da se naposljetku nije „zadržao sat ili dva“ nakon toga, u razdoblju kada je na dvojicu preživjelih, koji su se još držali za olupinu broda, izveden drugi napad te su ubijeni. To proturječi njegovim izjavama za Fox News dan nakon napada, kada je kazao da je operaciju pratio u stvarnom vremenu, bez ikakve naznake da je svjedočio samo dijelu događaja. Admiral koji je naredio drugi udar, Frank M. „Mitch“ Bradley, trebao bi u četvrtak izvijestiti članove kongresnih odbora.