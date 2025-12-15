Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IZGLASANO VIŠE ZAKONA

Donešen zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Nuklearna elektrana Krško
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
Mirna Puklin Vucelić/Hina
15.12.2025.
u 12:56

Zakonom o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada osigurava se prostorno-plansko utvrđivanje lokacije Centra te uvjeti provedbe zahvata u prostoru, a preferentna je lokacija Čerkezovac na Trgovskoj gori

Hrvatski sabor je u ponedjeljak po hitnom postupku donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica te industrije, a preferentna  lokacija je Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Zakonom o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada osigurava se prostorno-plansko utvrđivanje lokacije Centra te uvjeti provedbe zahvata u prostoru, a preferentna je lokacija Čerkezovac na Trgovskoj gori, na kojoj se planira izgraditi nova građevina za skladištenje radioaktivnog otpada iz NE Krško i rekonstruirati postojeće skladišne građevine za skladištenje radioaktivnog otpada nastalog na teritoriju Hrvatske.

Zakonom se stvaraju i preduvjeti za procjenu utjecaja Centra na okoliš na lokaciji Čerkezovac, kao i njegovu izgradnju ako zahvat bude utvrđen prihvatljivim za okoliš. Sukladno međudržavnom ugovoru s Republikom Slovenijom, Hrvatska treba preuzeti svoju obavezu osiguravanja zbrinjavanja polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada nastalog u NE Krško.

Izglasan je također novi Zakon o energetskoj učinkovitosti kojim se usklađuje s revidiranom Direktivom EU iz 2023. o energetskoj učinkovitosti. Njime se po prvi put propisuje obvezna primjena načela "energetska učinkovitost na prvom mjestu" u osmišljavanju politika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i pri donošenju odluka o ulaganjima u strateške investicijske projekte i velike investicijske projekte čija vrijednost prelazi 100 milijuna eura.

Akcijski planovi energetske učinkovitosti velikih gradova i županija morat će sadržavati planove za smanjivanje potrošnje energije za 1,9 posto godišnje u javnom sektoru, energetsku obnovu 3 posto ukupne korisne površine poda zgrada javnih tijela, planove korištenja obnovljivih izvora energije te planove za razvoj centraliziranog niskotemperaturnog grijanja i planove hlađenja. Zakonom se također pretpostavlja da će se do 2035. energetski obnoviti sva javna rasvjeta u Republici Hrvatskoj.

Izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama poslane su u drugo saborsko čitanje , a usvojeno je i nekoliko izvješća, o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2023. godinu, kao i o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2023. i 2024. godinu.

Usvojena su i godišnja izvješća Hrvatske zaklade za znanost za 2022., 2023. i 2024. godinu. Prijedlog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Kluba Možemo, kojim bi se dodatno ograničilo korištenje pirotehnike, zabranilo njezino korištenje u blizini zdravstvenih ustanova i staračkih domova, a prodaja dozvolila samo tri dana godišnje u specijaliziranim trgovinama, nije donio potreban broj glasova saborskih zastupnika.

Od 2026. kraj skrivanja – središnji registar otkriva sve o vašim primanjima, nekretninama i obitelji
Ključne riječi
Nuklearni otpad Sabor

Komentara 1

Pogledaj Sve
FR
frane19
13:35 15.12.2025.

Nije DoneŠen nego DONESEN.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!