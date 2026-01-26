Naši Portali
AMERIKA PRED TOČKOM PUCANJA

Prihvati li Trump rezultate izbora za Kongres, rizik pada, ali ako ih odbije - rizik eksplodira

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
26.01.2026.
u 22:30

Sve nam je to već poznato iz Orbánove Mađarske, proces je isti ili sličan. Samo što je kolabiranje demokracije u Mađarskoj opasno ponajprije za Mađare, a propadanje demokratske Amerike ugrožava cijeli svijet

Od 6. siječnja ove godine oko dvije tisuće agenata ICE-a, savezne agencije za provođenje imigracijskih zakona, raspoređeno je u američku saveznu državu Minnesotu pod izlikom reagiranja na istragu prijevare. Umjesto da se bave navodnim prijevarama vezanim za programe savezne vlade, neobučeni i nedisciplinirani savezni agenti terorizirali su stanovnike Minneapolisa. U kratkom razdoblju agenti ICE-a ubili su 37-godišnju majku troje djece Renee Good, oslijepili dvoje prosvjednika pucajući im u lice tzv. "manje smrtonosnim" streljivom, ispalili su suzavac oko automobila obitelji sa šestero djece, pucali su prosvjednicima u noge i prisilno odveli tisuće ljudi u pritvorske centre često bez obzira na njihov pravni status.

Ključne riječi
Donald Trump SAD migranti agenti ICE

