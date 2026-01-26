Prihvati li Trump rezultate izbora za Kongres, rizik pada, ali ako ih odbije - rizik eksplodira

Od 6. siječnja ove godine oko dvije tisuće agenata ICE-a, savezne agencije za provođenje imigracijskih zakona, raspoređeno je u američku saveznu državu Minnesotu pod izlikom reagiranja na istragu prijevare. Umjesto da se bave navodnim prijevarama vezanim za programe savezne vlade, neobučeni i nedisciplinirani savezni agenti terorizirali su stanovnike Minneapolisa. U kratkom razdoblju agenti ICE-a ubili su 37-godišnju majku troje djece Renee Good, oslijepili dvoje prosvjednika pucajući im u lice tzv. "manje smrtonosnim" streljivom, ispalili su suzavac oko automobila obitelji sa šestero djece, pucali su prosvjednicima u noge i prisilno odveli tisuće ljudi u pritvorske centre često bez obzira na njihov pravni status.