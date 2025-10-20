Naši Portali
'SITUACIJA JE GADNA'

Trump otkrio misli li da Ukrajina može pobijediti u ratu: 'Mislim da neće, ali...'

Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
20.10.2025.
u 20:00

Američki predsjednik promijenio je ton prije nekoliko tjedana, sugerirajući na skupu UN-a u New Yorku da bi Ukrajina mogla povratiti cijeli svoj teritorij

"Mislim da ćemo doći do rješenja, ali pokazalo se da je situacija gadna jer imate dvojicu vođa koja se iskreno mrze", rekao je američki predsjednik Donald Trump govoreći o ratu u Ukrajini. Komentirajući Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, Trump je naglasio: "Oni se mrze više od svega, i to zapravo malo otežava stvari."

Na pitanje može li Ukrajina pobijediti u ratu, odgovorio je: "Mislim da neće, ali još uvijek bi mogli pobijediti, nikad nisam rekao da će pobijediti." Uz to, dodao je: "Rekao sam da bi mogli pobijediti, sve je moguće. Rat je vrlo čudna stvar, događaju se mnoge loše stvari."

Američki predsjednik promijenio je ton prije nekoliko tjedana, sugerirajući na skupu UN-a u New Yorku da bi Ukrajina mogla povratiti cijeli svoj teritorij. To je, naime, bio stav kojeg prije nikada nije zauzeo. Volodimir Zelenski je tada za Sky News izjavio da su ti komentari "velika promjena" za američkog čelnika.

Trump je pooštrio svoje izjave o Rusiji nakon što njegov sastanak s Vladimirom Putinom na Aljasci nije doveo do proboja u mirovnim pregovorima. Međutim, prošli tjedan Trump i Putin razgovarali su telefonom prvi put nakon tog sastanka, što je dovelo do toga da američki predsjednik ublaži svoje izjave o davanju Ukrajini projektila Tomahawk.
Ključne riječi
Volodimir Zelenski rat u Ukrajini Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
20:32 20.10.2025.

Najjače je pratiti izjave ukrofila nakon Trumpovih izjava. Kako dođe koja izjava oni ga ili dižu u nebesa ili ga kunu na najgore moguće načine. 🤣😂

VE
večernjamaglica
20:20 20.10.2025.

Pih,kameleon je spram njega jednobojni gušter.Trump je narcisoidni egocentrik koji osim para ništa ne vidi Njemu je život burza i onaj grafikon s dionicama.

