Plenković: Pozdravljamo susret u Mađarskoj, no Rusija ne smije biti nagrađena

Hrvatska pozdravlja najavljeni susret u Budimpešti između američkog i ruskog predsjednika na temu mira u Ukrajini, no protivi se bilo kakvom rješenju koje bi Rusiju nagradilo teritorijem, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković. Donald Trump i Vladimir Putin krajem prošlog tjedna dogovorili su svoj drugi sastanak nakon Aljaske - ovaj put o ratu u Ukrajini razgovarat će u mađarskom glavnom gradu, a Washington i Moskva objavili su da bi se ti razgovori mogli dogoditi u iduća dva tjedna.

Plenković je u ponedjeljak na marginama sastanka formata EU MED 9 u Portorožu rekao da su „svi pokušaji koji bi trebali dovesti do mira dobrodošli” te ih Hrvatska pozdravlja. „Ali ne bi bilo dobro da posljedice takvog mira prekrše temeljne norme međunarodnog prava”, prije svega teritorijalni integritet Ukrajine.

„Ako se dopusti da Rusija nakon ovakve agresije osvoji tuđi teritorij, onda za par godina možemo samo svi skupa pogađati koja je iduća zemlja na redu”, upozorio je premijer. To bi bilo loše i zbog „svih onih koji su izgubili život u zadnje tri godine ruske agresije, urušene civilne i energetske infrastrukture, pet milijuna izbjeglica i enormne ratne štete”.

Na skup devet mediteranskih država članica EU-a stigao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je tamo također naglasio da jedini mir može biti onaj koji će osigurati dugoročnu stabilnost. Macron je ponovio da se o sudbini Ukrajine ne može razgovarati bez Ukrajinaca, kao ni o sigurnosti Europe bez Europljana.