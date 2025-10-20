Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SASTANAK PUTINA I TRUMPA

Plenković: Pozdravljamo susret u Mađarskoj, no Rusija ne smije biti nagrađena

Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
20.10.2025.
u 18:31

„Ako se dopusti da Rusija nakon ovakve agresije osvoji tuđi teritorij, onda za par godina možemo samo svi skupa pogađati koja je iduća zemlja na redu”, upozorio je premijer

Hrvatska pozdravlja najavljeni susret u Budimpešti između američkog i ruskog predsjednika na temu mira u Ukrajini, no protivi se bilo kakvom rješenju koje bi Rusiju nagradilo teritorijem, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej PlenkovićDonald Trump i Vladimir Putin krajem prošlog tjedna dogovorili su svoj drugi sastanak nakon Aljaske - ovaj put o ratu u Ukrajini razgovarat će u mađarskom glavnom gradu, a Washington i Moskva objavili su da bi se ti razgovori mogli dogoditi u iduća dva tjedna. 

Plenković je u ponedjeljak na marginama sastanka formata EU MED 9 u Portorožu rekao da su „svi pokušaji koji bi trebali dovesti do mira dobrodošli” te ih Hrvatska pozdravlja. „Ali ne bi bilo dobro da posljedice takvog mira prekrše temeljne norme međunarodnog prava”, prije svega teritorijalni integritet Ukrajine. 

„Ako se dopusti da Rusija nakon ovakve agresije osvoji tuđi teritorij, onda za par godina možemo samo svi skupa pogađati koja je iduća zemlja na redu”, upozorio je premijer. To bi bilo loše i zbog „svih onih koji su izgubili život u zadnje tri godine ruske agresije, urušene civilne i energetske infrastrukture, pet milijuna izbjeglica i enormne ratne štete”. 

Na skup devet mediteranskih država članica EU-a stigao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je tamo također naglasio da jedini mir može biti onaj koji će osigurati dugoročnu stabilnost.  Macron je ponovio da se o sudbini Ukrajine ne može razgovarati bez Ukrajinaca, kao ni o sigurnosti Europe bez Europljana. 
FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za posjet Bijeloj kući. Trump ga je pohvalio: 'Izgleda prekrasno'
Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade
1/14
Ključne riječi
rat u Ukrajini Vladimir Putin Donald Trump Andrej Plenković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
19:03 20.10.2025.

Di si bija, bija, bija Kad je grmilo, kad je grmilo Kad je sivalo???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još