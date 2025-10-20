Trumpova i Hegsethova krajnja meta nisu novinari, nego američka demokracija

Premda se čini krajnje apsurdan i nakaradan – i to zato što i jest apsurdan i nakaradan – aktualni napad Trumpova ministra rata Petea Hegsetha na novinare koji izvještavaju o Pentagonu i američkoj vojsci, a koji je rezultirao njihovim demonstrativnim vraćanjem akreditacija i napuštanjem Pentagona, samo je logičan nastavak rata Trumpove administracije protiv novinara. Taj rat traje od prvog dana drugoga Trumpova mandata i on je samo nastavak rata što ga je Trump novinarima i medijima objavio još u svom prvom mandatu. Hegsethov zahtjev toliko je nevjerojatan i protuustavan da su ga praktično svi mediji odbili ispuniti, i lijevi i desni, osim jedne ultrakonzervativne televizije, koja je pritom morala otpustiti svoju izvjestiteljicu iz Pentagona koja se nije slagala s Hegsethovim zahtjevom. Ideja da novinari smiju objaviti samo one informacije što ih je prije toga odobrio Hegseth, pa čak i onda kada se ne radi o povjerljivim informacijama, u potpunoj je suprotnosti s temeljnom zadaćom novinara u demokraciji, koji moraju izvještavati u interesu javnosti i građana, a ne Hegsetha i Trumpa.
Prezir prema novinarima opće je mjesto svih desničarskih populista i autokrata, kako u Americi tako i u Europi, s obzirom na to da oni u novinarima uvijek vide prijetnju, osobito dok su na vlasti
