Trump od sirijskog vođe traži da izbaci sve džihadiste iz vojske

Autor
Hassan Haidar Diab
03.11.2025.
u 22:03

Dok u Siriji konstantno vrije, predsjednik te zemlje Ahmed al-Sharaa za dva će tjedna otići u službeni posjet u Bijelu kuću

Nakon vala nasilja koji su počinili strani borci u redovima nove sirijske vojske protiv etničkih i vjerskih manjina – uključujući kršćane, alavite i Druze – situacija u zemlji ponovno prijeti eskalacijom. Otmice, ubojstva i silovanja koja čine militanti uzdrmala su i one dijelove Sirije koji su posljednjih godina bili relativno mirni. Iako je američki predsjednik Donald Trump u početku dao zeleno svjetlo da se određene džihadističke skupine integriraju u sirijsku vojsku, sada zahtijeva njihovu hitnu eliminaciju, i to prije nego što predsjednik Sirije Ahmed al-Sharaa stigne u službeni posjet u Bijelu kuću za dva tjedna.

Sirijske vladine snage pokrenule su opsežnu sigurnosnu operaciju protiv boraca afričkog podrijetla s francuskim državljanstvom, poznatih kao "Brigada stranaca", koji su bili smješteni u kampu na području Harema u ruralnom Idlibu. Nakon operacije napetosti su se proširile i na druge strane borbene skupine u pokrajini, uključujući one uzbekistanskog i kazahstanskog podrijetla, jer se strahuje da bi to mogao biti početak procesa njihova potpunog raspuštanja. Ova akcija događa se u trenutku kada Damask intenzivno radi na jačanju međunarodnog položaja zemlje. Predsjednik Ahmed al-Sharaa nedavno je sudjelovao na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, a potom i posjetio Rusiju te se prvi put susreo s Vladimirom Putinom.

Među uhićenim je džihadistima i vođa brigade Omar Diaby, poznat kao Omar Omsen. Rođen 1976. u Nici, Omsen je senegalskog podrijetla, ali ima francusko državljanstvo. Iako se u početku nije smatralo da ima ekstremističke sklonosti, nakon zatvorske kazne iz 2003. zbog pljačke draguljarnice, radikalizirao se i povezao s francuskim i sirijskim džihadistima. Godine 2020. uhitili su ga pripadnici Hayat Tahrir al-Shama i s njima povezana "Vlada spasa", koja je tada kontrolirala Idlib. Omsen je bio pritvoren više od godinu dana zbog sumnji da surađuje s militantima. Pušten je nakon obećanja da će poštovati lokalni poredak.

Prema sirijskim sigurnosnim izvorima i svjedočanstvima stanovnika Harema, nedavna akcija protiv brigade Al-Ghurabaa uslijedila je zbog samovolje njezina vođe, koji je u kampu uspostavio privatni sud i donosio kazne protiv civila, posebno protiv žena i djece iz redova kršćana i Druza koji su pokušali napustiti kamp. Više je puta sprječavao žene da napuste područje sa svojom djecom, a u nekim slučajevima čak naredio njihovo zatočenje. Kada su sirijske snage počele operaciju, Omsen je pokušao mobilizirati druge strane borce, osobito Uzbeke, šireći tvrdnju da vlada planira obračun sa svim strancima, a ne samo s njegovom brigadom.

Nakon žestokih sukoba pristao je pokoriti se državnim zakonima, raspustiti improvizirani sud i pristupiti integraciji svojih boraca u 84. diviziju sirijske vojske, formiranu radi rješavanja pitanja stranih boraca. Unatoč pokušajima vlade da strane borce uključi u službene strukture, nepovjerenje između domaćih snaga i stranih militantnih frakcija ostaje duboko. Kršćanske, alavitske i druske zajednice, koje su desetljećima činile temelj sirijskog društva, danas se osjećaju posebno ugroženo. Damask pokušava pokazati da im može jamčiti stabilnost, dok Washington, svjestan rizika povratka radikaliziranih boraca u Europu i Afriku, zahtijeva njihovu potpunu neutralizaciju.

Ključne riječi
vojska đihad Donald Trump Sirija

