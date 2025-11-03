Nevjerojatan obrat u Venezueli: Dobitnica Nobelove nagrade za mir podržala američke napade na vlastitu zemlju

Što se treba dogoditi da političari počnu podržavati stranu vojnu eskalaciju prema vlastitoj zemlji? Upravo sada to se događa u Venezueli gdje jedan dio oporbe, predvođen nedavnom dobitnicom Nobela za mir Mariom Corinom Machado, podržava poteze američkog predsjednika Donalda Trumpa i napade na venezuelanske brodove, dok se drugi dio oporbe tomu protivi i podržava mogućnost pregovora američkog lidera s venezuelanskim čelnikom i Nicolásom Madurom. Venezuela i Sjedinjene Države u vrlo su lošim odnosima od povratka Trumpa na vlast početkom godine. Trump i neki njegovi ministri, poglavito državni tajnik Marco Rubio, vide Madura i njegovu nacionalističku i krajnje lijevu vladu kao ideološkog i geopolitičkog protivnika koji se nalazi u relativnoj geografskoj blizini. Američka vojska posljednjih tjedana i mjeseci pokrenula je 15 napada na različite venezuelanske brodove u kojima je ubila 65 ljudi, i pritom optužujući venezuelansku vladu da tim brodovima krijumčari drogu na američki teritorij. No, vlada u Washingtonu dosad nije podastrijela dokaze koji bi potvrdili prisutnost droge na razorenim plovilima, a Venezuela reagira bijesno, optužujući SAD da želi "isfabricirati novi rat".