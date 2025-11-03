Naši Portali
PODRŽAVA VOJNU ESKALACIJU

Nevjerojatan obrat u Venezueli: Dobitnica Nobelove nagrade za mir podržala američke napade na vlastitu zemlju

Autor
Dino Brumec
03.11.2025.
u 22:01

Machado je prije manje od mjesec dana dobila Nobelovu nagradu za mir zbog svoje borbe za demokraciju u Venezueli. U intervjuu Bloombergu koji je objavljen prije nekoliko dana rekla je kako se američki udari na venezuelanske brodove "tiču spašavanja života"

Što se treba dogoditi da političari počnu podržavati stranu vojnu eskalaciju prema vlastitoj zemlji? Upravo sada to se događa u Venezueli gdje jedan dio oporbe, predvođen nedavnom dobitnicom Nobela za mir Mariom Corinom Machado, podržava poteze američkog predsjednika Donalda Trumpa i napade na venezuelanske brodove, dok se drugi dio oporbe tomu protivi i podržava mogućnost pregovora američkog lidera s venezuelanskim čelnikom i Nicolásom Madurom. Venezuela i Sjedinjene Države u vrlo su lošim odnosima od povratka Trumpa na vlast početkom godine. Trump i neki njegovi ministri, poglavito državni tajnik Marco Rubio, vide Madura i njegovu nacionalističku i krajnje lijevu vladu kao ideološkog i geopolitičkog protivnika koji se nalazi u relativnoj geografskoj blizini. Američka vojska posljednjih tjedana i mjeseci pokrenula je 15 napada na različite venezuelanske brodove u kojima je ubila 65 ljudi, i pritom optužujući venezuelansku vladu da tim brodovima krijumčari drogu na američki teritorij. No, vlada u Washingtonu dosad nije podastrijela dokaze koji bi potvrdili prisutnost droge na razorenim plovilima, a Venezuela reagira bijesno, optužujući SAD da želi "isfabricirati novi rat".

María Corina Machado vojska režim Nicolás Maduro SAD Venezuela

Komentara 9

Avatar horuk
horuk
23:17 03.11.2025.

Bez milosti s komunjarama!

K1
Kalimero_12
22:45 03.11.2025.

Venezuela predivna bogata zemlja, bogata naftom, idealnim geografskim položajem, ugodnom klimom...mogla bi bit raj na zemlji, a komunjare su napravile pakao na zemlji, a to najbolje znamo mi koji smo imali 45 godina komunjare u srboslaviji koji su nas terorizirali, bili smo europski jad i čemer.

LA
lakočemo
22:36 03.11.2025.

Čudna li čuda !

