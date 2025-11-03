Naši Portali
TRUMPOV DAO ULTIMATUM ARGENTINCIMA

Po uplitanju u izbore u drugim zemljama rekorder je – Amerika

Autor
Dino Brumec
03.11.2025.
u 18:43

Amerikčke intervencije uglavnom su smjerale pomaganju demokratskih kandidata, često protiv diktatora. Rusija je uglavnom smjerala potkopavanju demokracije i promoviranju tih diktatora

Kako bi Sjedinjene Države gledao ostatak svijeta kad bi se one izravno miješale u izbore u drugim zemljama, i da pritom to svi znaju?" Ovo je pitanje 2021. postavio tadašnji američki predsjednik Joe Biden, kritizirajući pritom ruskog predsjednika Vladimira Putina, nakon što se susreo s njime. – Što bi bilo da smo se upustili u postupke u koje se on (Putin op. a.) upustio? To smanjuje rejting zemlje – uskliknuo je Biden i time pomalo osupnuo domaću i međunarodnu javnost. Naime, iako Washington prigovara zbog toga što se druge zemlje miješaju u izborni proces u Americi, prema studijama stručnjaka za međunarodne odnose, upravo su Sjedinjene Države zemlja koja se u modernoj povijesti najviše uplitala u izbore u stranim zemljama. Biden je tada ispao licemjer, kao što općenito licemjernom u mnogim dijelovima svijeta smatraju politiku SAD-a, zemlje koja propagira vladavinu prava i liberalni međunarodni poredak, a sustavno se miješa u unutrašnje poslove drugih zemalja.

Ključne riječi
Kina Rusija Izbori Argentina Javier Milei Donald Trump SAD

