Trump normalizira nezamislivo: Savezne trupe na američkim ulicama, kršenje zakona - i sve to bez posljedica

"Ako mislite da ovo završava s Los Angelesom, niste obratili pozornost na ono što se zbiva - ovo je usmjereno na dušu američke demokracije...", objasnio je Thom Hartmann u analizi aktualnih nereda u američkom gradu. Slični incidenti događali su se i 2020. godine uslijed Black Lives Matter prosvjeda. Mark Pettibone koji se vraćao kući nakon mirnog u središtu Portlanda, nije radio ništa provokativno – nosio je običnu crnu majicu, bez ikakvih slogana ili znakova agresije. No, iznenada se pokraj njega zaustavio neoznačen kombi iz kojeg su iskočili naoružani muškarci u kamuflažnoj odjeći bez oznaka. Navukli su mu vreću preko glave i prisilno ga odveli. "Bio sam prestravljen", rekao je kasnije novinarima, dok mu je glas drhtao. "Bilo je kao da sam bio plijen". Odveden je do savezne sudnice, gdje su ga držali gotovo sat i pol – bez optužnice, bez ikakvih papira, bez objašnjenja. Sve to vrijeme bio je lišen osnovnih prava. Bez uniformi, bez identifikacije, bez ikakve odgovornosti – cijela situacija bila je nalik tajnoj operaciji.

U isto vrijeme u Washingtonu, predsjednik Trump pokušavao je uvjeriti generala Marka Milleyja da naredi Nacionalnoj gardi da puca na prosvjednike. To nije bila neka marginalna osvetnička akcija. Radilo se o saveznim agentima koji su koristili brutalnu silu pod krinkom Trumpove izvršne naredbe, agentima čija je šutnja govorila glasnije od bilo koje značke. ACLU Oregona nazvao je to neustavnom otmicom; pravni stručnjaci rekli su da vjerojatni uzrok nigdje nije pronađen. Ipak, Merrick Garland odlučio je da se ne isplati istraživati ili kazneno goniti. Dok Donald Trump ovog tjedna napada Los Angeles - šaljući savezne snage da "obnove red" usred nemira izazvanih ilegalnim taktikama granične policije ICE-a - saga o “tajnoj policiji” u Portlandu ne bi trebala samo odjeknuti, trebala bi zvoniti na uzbunu. Kombiji bez oznaka i nevidljiva državna moć nisu ograničeni na distopijsku fikciju, a Pettiboneova priča dokazuje da već haraju gradovima. Trump i njegovi neofašistički suradnici koji šalju Nacionalnu gardu u Los Angeles mogu naizgled izgledati kao još jedan spin "uvođenja zakona i reda" od strane Trumpa - čovjeka čiji politički brend ovisi o mržnji i strahu.

Ali ispod poziranja krije se nešto daleko mračnije i daleko opasnije za američku demokraciju, objašnjava analitičar. Tu se ni približno ne radi o suzbijanju nemira nego o postavljanju neustavnog, antidemokratskog presedana: da predsjednik Sjedinjenih Država može rasporediti vojnu silu po svom hiru, protiv svojih političkih neprijatelja, bez pristanka savezne države ili grada. Radi se o pretvaranju demokratske republike u autoritarno uporište i o okončanju federalizma. Ovo je test i generalna proba. Ako mu to prođe, vjerojatno će upotrijebiti istu formulu - stvoriti krizu dostojnu televizije, uvesti saveznu policiju, proglasiti izvanredno stanje - kako bi postigao ono što stvarno želi. Na primjer, obustaviti izbore 2026. Inače bi demokrati mogli preuzeti Zastupnički dom i započeti istrage protiv njega koje bi mogle dovesti do daljnjih kaznenih progona i osuda za njegove razne zločine.

Gotovo 250 godina američka demokracija temeljila se na jednostavnom, ali ključnom načelu: vlast dolazi od naroda i prema njemu treba biti odgovorna. Ljudi biraju lokalne i državne predstavnike – od šerifa i gradonačelnika do guvernera i zakonodavaca – koji su zaduženi za javnu sigurnost i održavanje reda. Ta lokalna vlast najbolje poznaje potrebe svojih zajednica i izravno je odgovorna građanima. Povijest pokazuje da je provođenje zakona uglavnom bilo lokalna nadležnost, uz tek nekoliko iznimki u posebnim okolnostima kao što su građanski ratovi ili obrane građanskih prava. No, Donald Trump je potpuno ignorirao ovu demokratsku odgovornost i lokalnu vlast vidio je ne kao partnera, nego kao prepreku koju treba svladati. Slanje Nacionalne garde u Los Angeles, unatoč protivljenju guvernera Kalifornije i gradonačelnika, predstavlja izravan napad na temeljni princip lokalne samouprave. To je klasičan potez autokrata, kojima je cilj centralizirati moć i suzbiti volju lokalno izabranih vođa. Takav potez podsjeća na početke fašističkih režima širom svijeta, gdje je vojska korištena za gušenje demokracije i neslaganja.

Trump uopće ne reagira na stvarne prijetnje poput pobune ili strane invazije. Umjesto toga, on koristi vojsku kako bi suzbio prosvjede građana koji se bore protiv policijskih zloupotreba, konkretno protiv neustavnog uhićivanja bez naloga od strane agencije ICE. Time se krše osnovna prava zajamčena Četvrtim amandmanom koji štiti ljude od nerazumnih pretresa i zapljena. Nadalje, Trumpove akcije krše i Prvi amandman, koji jamči slobodu govora i pravo na mirne prosvjede. Upravo zato što predsjednik tretira ove ustavno zaštićene prosvjede kao pobunu i šalje savezne trupe unatoč protivljenju lokalnih vlasti, ne održava on red, već potiče kaos i urušava demokraciju. Ovakve taktike nismo prvi put vidjeli: 2020. godine Trump je poslao savezne agente u Portland, gdje su oni nasilno tukli prosvjednike i novinare, otežavajući građanski aktivizam. Tada je pravosudni sustav i administracija Bidenovog Ministarstva pravosuđa okrenula glavu, što je Trump protumačio kao dozvolu za takvo ponašanje i sada ga nastavlja, ali u još većem opsegu i s jasnom političkom svrhom. Slanje Nacionalne garde u Los Angeles šalje prijeteću poruku svim lokalnim vođama i građanima: ako se usude suprotstaviti Trumpu ili prosvjedovati, mogli bi se suočiti s vojnim snagama na ulicama.

Analitičar naglašava kako sve navedeno nije samo teorija zavjere ili pretjerivanje, već stvarnost s kojom se Amerika suočava. Trump i njegovi saveznici, uključujući desničarske milicije poput Proud Boysa i III Percentersa, planiraju infiltrirati i sabotirati prosvjede, izazvati nasilje i kaos kako bi imali izgovor za represiju i dodatno suzbijanje građanskih sloboda. Ako se dopusti normalizacija ovakvih postupaka, uskoro bi to mogao postati standardni način upravljanja u mnogim američkim gradovima, što bi dovelo do ukidanja izbora i uvođenja izvanrednog stanja. Guverner Kalifornije Gavin Newsom jasno je upozorio da je Trumpov potez ozbiljno kršenje državnog suvereniteta i da je upravo njegova intervencija uzrokovala eskalaciju sukoba tamo gdje prije nije bilo problema.

Trump je poznat po svojim podrškama nasilnim skupinama i svojim uvredama političkih protivnika, što pokazuje da mu nije stalo do pravog reda i mira, već do kontrole i osvetoljubive dominacije. Kada predsjednik koristi vojsku protiv vlastitih građana kako bi osvojio političke bodove, demokracija biva kolateralna šteta. Ako mu se to dozvoli bez posljedica, slijedi normalizacija nasilja, zatim izvanredno stanje, a na kraju i gašenje izbora. Amerika se nalazi na prekretnici i mora jasno reći "dosta“ — mora braniti prava, slobode i demokratski sustav dok još ima vremena. Vrijeme je da se građani organiziraju, prosvjeduju, kontaktiraju svoje predstavnike u Kongresu i jasno stave do znanja da autoritarni pokušaji gušenja demokracije neće proći, zaključuje Hartmann.