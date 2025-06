Kalifornija planira tužiti Trumpa, strahuje se da će se neredi pojaviti i u New Yorku

Guverner Kalifornije Gavin Newsom ponovno je izjavio kako podnosi tužbu protiv administracije Donalda Trumpa, nakon što je Nacionalna garda poslana bez njegova pristanka, piše BBC. U objavi na platformi X, Newsom piše: "Upravo je ovo Donald Trump htio. Potpaljivao je vatru i nezakonito djelovao kako bi federalizirao Nacionalnu gardu. Naredba koju je potpisao ne odnosi se samo na [Kaliforniju]. Ona mu omogućuje da isto učini u BILO KOJOJ DRŽAVI. Tužimo ga." Newsom je ranije izjavio da je raspoređivanje "neustavan čin, a tu tvrdnju ćemo sutra testirati tužbom."

Također se strahuje da bi se val prosvjeda mogao proširiti i na druge velike gradove diljem SAD-a. Bivši guverner New Yorka Andrew Cuomo, koji je trenutno u utrci za gradonačelnika tog grada, upozorava da bi upravo New York mogao biti idući na udaru. „Mislim da će situacija eskalirati i da je New York sljedeći,“ rekao je Cuomo u razgovoru za Bloomberg Radio. Također je istaknuo kako je Trumpovo raspoređivanje Nacionalne garde protivno volji guvernera Newsoma dio njegove šire strategije izazivanja nereda.

Najmanje 42 državljana Meksika – 37 muškaraca i pet žena – nalazi se u četiri pritvorska centra nakon nedavnih imigracijskih racija u Los Angelesu, izjavio je meksički ministar vanjskih poslova. Juan Ramon de la Fuente rekao je novinarima jutros da je većina pritvorenih bila na radnom mjestu u trenutku uhićenja. Dodao je kako su četvero Meksikanaca već deportirani. „Nastavit ćemo s obilascima kako bismo pratili stanje u kojem se nalaze naši državljani u pritvorima u Los Angelesu,“ poručio je de la Fuente. Izjava dolazi nakon što je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum osudila nasilne incidente u Los Angelesu te pozvala američke vlasti da u migracijskim postupcima poštuju načela vladavine prava.