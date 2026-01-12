Danski turist (55) smrznuo se u Austriji na - 14 stupnjeva. Pronađen mrtav kraj vodopada

Austrijski mediji u ponedjeljak izvještavaju o tragičnom slučaju u poznatom turističkom gradiću Bad Gastein (Pongau), južno od Salzburga, gdje je protekle nedjelje u snijegu kraj potoka mrtav pronađen 55-godišnji danski turist, koji je bio na odmoru u Austriji. Mediji navode da se je Danac smrznuo na minus 14 stupnjeva, tijekom ledene zimske noći. Kako izvještava austrijska televizija ORF, voditelj lokalne ispostave Gorske službe spašavanja Bad Gastein Roland Pfund je rekao kako je 55-godišnji turist iz Danske posljednji put viđen u subotu navečer u 22 sata, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Dnevni list “Kronen Zeitung” piše da su prijatelji iste noći upozorili policiju na nestanak 55-godišnjaka, koja je odmah u zrak podigla policijski helikopter “Libelle”. Kružio je nad gradom, ali u početku bezuspješno, dodaje list. Tek u nedjelju u podne, oko 12,15 sati, budući da se muškarac ni u nedjelju ujutro nije vratio u svoj smještaj, službeno je obaviještena lokalna Gorska služba spašavanja o nestanku Danca. Dvadesetak članova spasilačkog tima, podjeljenih u više skupina krenula su na teren, u pretraživanje grada. Posebno je u fokusu bio teško dostupan teren oko vodopada Gasteiner Ache, koji je inače jedna od glavnih turističkih atrakcija u Bad Gasteinu, poznatom kao lječilište još iz Austro-ugarske monarhije.

Oko 14 sati spasiteljski tim je na rubu korita potoka Gasteiner Ache, ispred prvih strmih stuba gornjeg vodopada, pronašao 55-godišnjeg Danca mrtvog u snijegu. “Za muškarca je svaka pomoć stigla prekasno“, rekao je medijima voditelj Gorske službe spašavanja, napomenuvši kako se je danski turista „vjerojatno smrznuo.“ Te su noći, naime, temperature u toj regiji pale na –14 stupnjeva. Ono što je prema policiji još posve nejasno i predmet istrage, zašto se je muškarac sam uputio prema Gasteiner Ache, budući da to nije bio izravni put prema smještaju gdje je odsjeo s prijateljima iz Danske.

Domaći mediji ističu kako ovaj tragični događaj zorno pokazuje kako hladnoća može postati smrtonosna zamka. Napominju da pothlađivanje organizma se može dogoditi već i pri temperaturama iznad točke smrzavanja, ukoliko je odjeća mokra i puše hladan vjetar. Voditelj Gorske službe spašavanja u Bad Gasteinu Gerhard Kremser upozorava na naizgled bezazlene situacije koju se brzo mogu pretvoriti u tragediju. Kremser je istakao kako je protekla nedjelja za Gorsku službu spašavanja na čijem je čelu bio jedan od “najintenzivnijih dana ove zimske sezone u Pongauu”.

“Sedam poziva, uključujući lavine, ozlijeđene skijaše izvan skijaških staza, osobe zaglavljene na strmom alpskom terenu i na kraju velika potraga za nestalim danskim turistom u Bad Gasteinu, pokazali su koliko brzo situacije mogu eskalirati”, rekao je Kremser. Posebno je naglasio kako tragičan slučaj preminulog turista u Bad Gasteinu nije bio tipična nesreća u zimskim sportovima, već incident unutar gradskih granica - na području koje se zbog strmine i blizine vode ipak smatra alpskim terenom. Istraga je u tijeku.