U posvađenoj Americi pristrani su i mediji, i to većinom za ljevicu

Novinari starog kova vjerovali su da čitatelj, gledatelj ili slušatelj u vijestima mora dobiti perspektivu obje strane, i da bi nakon toga sam trebao zaključiti i donijeti svoj stav. No današnji novinari u Americi često smatraju da je to zastario pristup novinarstvu koji dovodi do moralnog izjednačavanja dvije strane koje mogu, ali i ne moraju nužno biti objektivno jednako blizu istine. Zbog toga neki od njih misle da trebaju snažnije kritizirati jednu stranu kada vjeruju da je ona u nečemu pogriješila. No što kada se dogodi da jedna strana ima osjećaj da je uvijek ona ta koja je kritizirana, a da mediji istovremeno štite drugu stranu?