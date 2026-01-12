Naši Portali
BITKA ZA ARKTIK

Trumpov plan za Grenland eskalira: Republikanci pokreću zakon za američko preuzimanje

12.01.2026.
u 19:48

Fine tvrdi da je u interesu cijelog svijeta da Sjedinjene Države uspostave suverenitet nad Grenlandom

Američki republikanski zastupnik pokrenuo je inicijativu kojom bi Grenland mogao postati 51. savezna država Sjedinjenih Američkih Država, u trenutku kada predsjednik Donald Trump javno zagovara da taj autonomni teritorij, koji trenutačno pripada Danskoj, prijeđe pod američku vlast.

Kako piše FoxNews zastupnik Randy Fine, republikanac s Floride, najavio je zakonodavni prijedlog kojim bi se predsjedniku omogućilo da poduzme sve potrebne korake kako bi SAD stekao Grenland i započeo proces njegova uključivanja u američki državni sustav. Prema Fineovim riječima, zakon ne bi automatski učinio Grenland saveznom državom, ali bi dao političku potporu Kongresa predsjedničkim potezima i ubrzao eventualni put prema državnosti, o čemu bi konačnu odluku ionako donio Kongres.

Fine tvrdi da je u interesu cijelog svijeta da Sjedinjene Države uspostave suverenitet nad Grenlandom. Kao ključne razloge navodi stratešku važnost otoka zbog njegove blizine Rusiji, ali i prirodna bogatstva, osobito rijetke i kritične minerale. Osim sigurnosnih argumenata, Fine smatra da bi američka vlast bila korisnija i za stanovnike Grenlanda, ističući visoku stopu siromaštva te, kako navodi, dugogodišnje zanemarivanje od strane Danske.

U tom kontekstu podsjeća i na povijesnu ulogu SAD-a tijekom Drugog svjetskog rata, kada su, prema njegovim riječima, upravo Amerikanci štitili Grenland jer Danska to nije bila u stanju učiniti. Fine dodatno kritizira politički sustav na Grenlandu, opisujući ga kao socijalistički, te tvrdi da nije u interesu SAD-a da tako velik i strateški važan teritorij između Amerike i Rusije bude pod takvom upravom.

Rasprava o Grenlandu ponovno je dobila na težini nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio najavio sastanke s danskim dužnosnicima upravo na tu temu. Iako mnogi republikanci razumiju Trumpovu argumentaciju o strateškoj koristi Grenlanda, dio njih izrazio je nelagodu nakon što Bijela kuća nedavno nije izričito isključila mogućnost uporabe vojne sile u procesu preuzimanja otoka. Prema američkom Ustavu, Kongres ima isključivu ovlast primati nove savezne države. Taj proces zahtijeva donošenje posebnog zakona, izradu ustava nove države uz odobrenje lokalnog stanovništva te konačno glasovanje u Kongresu i potpis predsjednika.

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
20:03 12.01.2026.

Branit ćemo Dansku, kao što je Danska branila nas 1991.

Avatar Samodesno
Samodesno
19:53 12.01.2026.

A pametni Hrvati su se odrekli Prevlake, Savudrijske vale, Vukovarakih ada, Svete Gere....

Avatar Asterix
Asterix
21:12 12.01.2026.

Ribarsko mjesto na naslovnoj slici izgleda k'o iz bajke, razbacane crvene, plave, žute kuće, zbijene brodice u raznim bojama... tko to ne bi poželio. Kakvi strateški ciljevi, kakvi minerali...

