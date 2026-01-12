Hugo Chávez bio je lider koji je oblikovao suvremenu Venezuelu i ostavio neizbrisiv trag u Latinskoj Americi. Odrastao u skromnoj obitelji u malom gradu Sabaneti, od mladosti je bio svjestan društvene nepravde i inspiriran borbama za slobodu. Njegov rani interes za političku filozofiju Simóna Bolívara i Karla Marxa oblikovao je njegov pogled na svijet – spoj latinskoameričkog nacionalizma, socijalne pravde i kritike kapitalizma. Njegov put od vojnog časnika do vođe Bolivarske revolucije bio je turbulentan: neuspjeli vojni udar, zatvor, rastuća popularnost među siromašnim slojevima i konačno predsjedništvo od 1999. do 2013. godine. Chávez je predano provodio socijalističke reforme, nacionalizirao ključne sektore i proširio socijalne programe.
Hugo Chávez vladao je Venezuelom 14 godina, nacionalizirao ključne sektore, družio se s Castrom, Moralesom, Maradonom i izazivao Zapad
Maduro bez Chávezove karizme i sposobnosti mobilizacije masa nije uspio spriječiti izbijanje duboke krize u Venezueli, obilježene hiperinflacijom
