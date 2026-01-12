Naši Portali
NAPETA SITUACIJA

Trump kaže da su kod Grenlanda ruski i kineski brodovi, javio se Peking: 'Arktik je od ključne važnosti...'

Autor
Dora Taslak
12.01.2026.
u 18:30

Dvojica diplomata s pristupom obavještajnim brifinzima NATO-a kazala su da posljednjih godina nema znakova ruskih ili kineskih brodova te podmornica oko Grenlanda

Američki predsjednik Donald Trump želi se domoći Grenlanda, a u već burnu priču umiješao je Kinu i Rusiju. Naime, kazao je kako Sjedinjene Američke Države moraju posjedovati Grenland kako bi spriječile da ga Rusija ili Kina zauzmu u budućnosti. "Učinit ćemo nešto na Grenlandu, sviđalo se to njima ili ne. Jer ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda“, rekao je. Otok s 57.000 stanovnika autonomni je teritorij Kraljevine Danske, a Trump i dužnosnici Bijele kuće raspravljali su o različitim planovima za dovođenje Grenlanda pod američku kontrolu, uključujući potencijalnu uporabu vojske i jednokratne isplate Grenlanđanima da ih uvjere da se odvoje od Danske i eventualno pridruže SAD-u.

Trump je, također, naveo da ruski i kineski brodovi djeluju blizu Grenlanda. No, nije pružio dokaze koji bi to potkrijepili. Danska je opovrgnula takvu tvrdnju, a rekcija je stigla i iz Kine. Kako prenosi danski TV2, Ministarstvo vanjskih poslova Kine navelo je da SAD ne bi trebao koristiti druge zemlje kao izgovor za provođenje vlastitih interesa. "Arktik je od ključne važnosti za međunarodnu zajednicu u cjelini. Kina uvijek smatra da se odnosi između država trebaju rješavati u skladu s Poveljom UN-a", istakao je tamošnji ministar vanjskih poslova.

Dvojica diplomata s pristupom obavještajnim brifinzima NATO-a kazala su za Financial Times da posljednjih godina nema znakova ruskih ili kineskih brodova te podmornica oko Grenlanda. "Jednostavno nije istina da su Kinezi i Rusi ondje. Vidio sam obavještajne podatke. Nema brodova, nema podmornica", kazao je jedan od njih, prenosi Reuters

Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Španjolska, Velika Britanija i Danska izdale su ranije zajedničku izjavu, rekavši da samo Grenland i Danska mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču njihovih odnosa.
SAD Kina Grenland Donald Trump

Avatar dosadno
dosadno
19:31 12.01.2026.

"Kina uvijek smatra da se odnosi između država trebaju rješavati u skladu s Poveljom UN-a". Stav zemlje koja već četvrtu godinu hrani genocidni ratni stroj bratskog si, zločinačkog režima. 🥵

Avatar Točka na i
Točka na i
19:26 12.01.2026.

Jel to routeovi avioni čuvaju grenland? ako da kako da sami kinezi vele da su tamo i imaju pravo biti ...

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
18:40 12.01.2026.

Život damo, Grenland nedamo.

