VIDEO Španjolska policija zaplijenila rekordnih 10 tona kokaina, lopatama i rukama ih iskopavali ispod soli

Španjolska policija izvela je svoju najveću zapljenu kokaina dosad na otvorenom moru, presrevši plovilo koje je prevozilo gotovo 10 tona droge skrivene u pošiljci soli na putu iz Brazila prema Europi, priopćila je u ponedjeljak policija. Operacija je rezultirala uhićenjem 13 osoba koje su se zatekle na brodu, a obalna straža u Santa Cruz de Tenerifeu na Kanarskom otočju morala je otegliti plovilo u luku jer mu je na kraju nestalo goriva, objavila je policija.

Policajci su izvijestili i da su na brodu pronašli 294 paketa droge i pištolj. Video snimka prikazuje policajce kako lopatama i rukama nastoje iskopati kokain ispod naslaga soli, a zatim formiraju liniju da bi pakete prebacili na mol.

U akciji organiziranoj na međunarodnoj razini sudjelovali su i američka Uprava za suzbijanje droga, brazilska savezna policija, britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala te francuske i portugalske vlasti.