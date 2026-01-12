Naši Portali
VELIKA OPERACIJA

VIDEO Španjolska policija zaplijenila rekordnih 10 tona kokaina, lopatama i rukama ih iskopavali ispod soli

Screnshoot/YouTube
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/Hina
12.01.2026.
u 20:16

Operacija je rezultirala uhićenjem 13 osoba koje su se zatekle na brodu

Španjolska policija izvela je svoju najveću zapljenu kokaina dosad na otvorenom moru, presrevši plovilo koje je prevozilo gotovo 10 tona droge skrivene u pošiljci soli na putu iz Brazila prema Europi, priopćila je u ponedjeljak policija. Operacija je rezultirala uhićenjem 13 osoba koje su se zatekle na brodu, a obalna straža u Santa Cruz de Tenerifeu na Kanarskom otočju morala je otegliti plovilo u luku jer mu je na kraju nestalo goriva, objavila je policija.

Policajci su izvijestili i da su na brodu pronašli 294 paketa droge i pištolj. Video snimka prikazuje policajce kako lopatama i rukama nastoje iskopati kokain ispod naslaga soli, a zatim formiraju liniju da bi pakete prebacili na mol.

U akciji organiziranoj na međunarodnoj razini sudjelovali su i američka Uprava za suzbijanje droga, brazilska savezna policija, britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala te francuske i portugalske vlasti.
U jezero bacio na desetke pisama i računa
Ključne riječi
rekordi zaplijena Španjolska kanari Kokain

