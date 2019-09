Trump negira pritisak na Ukrajinu

Američki predsjednik Donald Trump opovrgao je da je vršio pritisak na Ukrajinu da pokrene istragu o njegovom demokratskom suparniku Joe Bidenu, ali je oklijevao u odgovoru na pitanje hoće li objaviti sadržaj telefonskog razgovora koji, kako tvrde demokrati, predstavlja temelj za pokretanje postupka njegovog opoziva.

Na pitanje je li vršio pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskija tijekom telefonskog razgovora u srpnju da pokrene korupcijsku istragu o Bidenu i njegovom sinu u zamjenu za američku vojnu pomoć, Trump je odgovorio: "Ne, nisam".

Biden, bivši potpredsjednik, čiji je sin Hunter radio za kompaniju koja istražuje plin u Ukrajini, glavni je kandidat u demokratskoj utrci za predsjedničku nominaciju koji bi se mogao suočiti s Trumpom na izborima 2020.

Što se tiče objavljivanja sadržaja telefonskog razgovora, Trump je bio kontradiktoran.

"Možda bih to mogao učiniti, bio je to vrlo zanimljiv razgovor (...) nadam se da ćete vidjeti transkript razgovora i nadam se da će to biti uskoro", kazao je Trump, dodavši da objavljivanje sadržaja razgovora sa šefovima stranih država "nije veliki presedan".

Washington Post je u ponedjeljak objavio da je Ukrajini, tjedan dana prije telefonskog razgovora Trumpa i Zelenskija, uskraćena vojna pomoć u vrijednosti od 400 milijuna dolara, no dužnosnik administracije je za list objasnio da je ta odluka donesena zbog nedoumica vezanih uz korupciju u toj zemlji.

Zelenskij se oglasio iz KIjeva i kazao da se nada "svrsihodnom" razgovoru s predsjednikom Trumpom ovaj tjedan. Također je kazao da se nada skorašnjem sastanku s čelnicima Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke o sukobu u ukrajinskoj regiji Donbas.

"Želimo s tog sastanka izaći s nekim rezultatima glede specifičnih odredbi za okončanje rata i vraćanja našeg teritorija", rekao je Zelenskij.

