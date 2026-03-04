Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
VIDEO Pojavile se prve snimke: Dron udario kod američkog konzulata u Dubaiju, buknuo golemi požar
Hrvatski hodočasnici iz Izraela sletjeli u Zagreb
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEZADOVOLJAN SAVEZNIKOM

Trump ne prestaje kritizirati Starmera: 'Nije to Churchill'

Foto: REUTERS
1/2
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
04.03.2026.
u 01:00

"Nisam zadovoljan Ujedinjenim Kraljevstvom", rekao je Trump tijekom dijela sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je aktualnog britanskog premijera već treći put ovaj tjedan, rekavši u utorak da Keir Starmer očito nije Winston Churchill. "Očito nemamo posla s Winstonom Churchillom", rekao je Trump u Bijeloj kući, referirajući se na Starmerovog legendarnog prethodnika iz Drugog svjetskog rata. Trump britanskom premijeru zamjera što Amerikancima nije dopustio korištenje strateški važne britanske zračne baze Diego Garcia u Indijskom oceanu za napad na Iran. Kazao je da mu nije bila potrebna podrška Velike Britanije za napad na Iran, ali je Amerikancima trebalo vremena da pronađu alternativu.

"Nisam zadovoljan Ujedinjenim Kraljevstvom", rekao je Trump tijekom dijela sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom koji je bio otvoren za medije. "Trebala su nam tri, četiri dana da razradimo gdje možemo sletjeti", rekao je Trump, dodavši da bi bilo puno praktičnije koristiti bazu Diego Garcia. "Ovako smo morali letjeti mnogo dodatnih sati". Starmer je objasnio da Britanija nije sudjelovala u američkom i izraelskom napadu na Teheran jer svaka britanska vojna akcija mora imati "održiv, promišljen plan" i da ne vjeruje u "promjenu režima s neba".

No, od tada je dopustio SAD-u da koristi neke britanske baze, ali isključivo za napade na iranska skladišta projektila i lansere koji se koriste za iranske osvetničke napade na zemlje Perzijskog zaljeva. Unatoč Trumpovim napetim odnosima s Europom općenito, republikanski predsjednik i laburistički premijer sve su donedavno održavali dobro odnose. Britanija se desetljećima ponosila svojim "posebnim odnosom" sa SAD-om, uz pomoć čelnika poput Churchilla, Margaret Thatcher i Tonyja Blaira, koji su njegovali snažne odnose sa svojim kolegama Franklinom D. Rooseveltom, Ronaldom Reaganom i Georgeom W. Bushom.

"Poseban odnos" dviju zemalja obuhvaća razmjenu obavještajnih podataka i vojnu koordinaciju. "Vrlo je tužno vidjeti da odnos očito nije ono što je bio", rekao je Trump ranije u intervjuu za Sun. Dodao je da nikada nije mislio da će Britanija biti zemlja koja će oklijevati, ali je zato pohvalama obasuo Francusku i Njemačku, čijeg je kancelara u utorak ugostio u Bijeloj kući.

Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Ključne riječi
Winston Churchill Donald Trump Keir Starmer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić
Premium sadržaj
INTERVJU: IVA RINČIĆ

Za mene je pitanje Rijeke osobno, voljela bih da moj sin nakon studija ostane ovdje

Stanovanje nije luksuz nego potreba i to pravo moramo konkretno štititi, posebno za obitelji, mlade i sve koji žele ostati i živjeti u Rijeci. Dugoročno, radimo na modelima koji će sustavno rješavati ovo pitanje uz osiguravanje povoljnog stanovanja prenamjenom praznih gradskih i državnih nekretnina, modele najma s mogućnošću otkupa te poticanjem nove pristupačne stanogradnje pod gradskim nadzorom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!