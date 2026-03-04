Trump ne prestaje kritizirati Starmera: 'Nije to Churchill'

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je aktualnog britanskog premijera već treći put ovaj tjedan, rekavši u utorak da Keir Starmer očito nije Winston Churchill. "Očito nemamo posla s Winstonom Churchillom", rekao je Trump u Bijeloj kući, referirajući se na Starmerovog legendarnog prethodnika iz Drugog svjetskog rata. Trump britanskom premijeru zamjera što Amerikancima nije dopustio korištenje strateški važne britanske zračne baze Diego Garcia u Indijskom oceanu za napad na Iran. Kazao je da mu nije bila potrebna podrška Velike Britanije za napad na Iran, ali je Amerikancima trebalo vremena da pronađu alternativu.

"Nisam zadovoljan Ujedinjenim Kraljevstvom", rekao je Trump tijekom dijela sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom koji je bio otvoren za medije. "Trebala su nam tri, četiri dana da razradimo gdje možemo sletjeti", rekao je Trump, dodavši da bi bilo puno praktičnije koristiti bazu Diego Garcia. "Ovako smo morali letjeti mnogo dodatnih sati". Starmer je objasnio da Britanija nije sudjelovala u američkom i izraelskom napadu na Teheran jer svaka britanska vojna akcija mora imati "održiv, promišljen plan" i da ne vjeruje u "promjenu režima s neba".

No, od tada je dopustio SAD-u da koristi neke britanske baze, ali isključivo za napade na iranska skladišta projektila i lansere koji se koriste za iranske osvetničke napade na zemlje Perzijskog zaljeva. Unatoč Trumpovim napetim odnosima s Europom općenito, republikanski predsjednik i laburistički premijer sve su donedavno održavali dobro odnose. Britanija se desetljećima ponosila svojim "posebnim odnosom" sa SAD-om, uz pomoć čelnika poput Churchilla, Margaret Thatcher i Tonyja Blaira, koji su njegovali snažne odnose sa svojim kolegama Franklinom D. Rooseveltom, Ronaldom Reaganom i Georgeom W. Bushom.

"Poseban odnos" dviju zemalja obuhvaća razmjenu obavještajnih podataka i vojnu koordinaciju. "Vrlo je tužno vidjeti da odnos očito nije ono što je bio", rekao je Trump ranije u intervjuu za Sun. Dodao je da nikada nije mislio da će Britanija biti zemlja koja će oklijevati, ali je zato pohvalama obasuo Francusku i Njemačku, čijeg je kancelara u utorak ugostio u Bijeloj kući.