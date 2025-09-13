Trump NATO-u: Ja sam spreman krenuti kad i vi budete, samo recite. To što rade neki je šokantno

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj mreži Truth Social 'pismo cijelom svijetu'

"PISMO KOJE JE PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP POSLAO SVIM NARODIMA NATO-a I SVIJETU:

"Spreman sam uvesti stroge sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a usuglase i počnu činiti isto, te kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE. Kao što znate, predanost NATO-a POBJEDI bila je daleko manja od 100%, a kupovina ruske nafte od strane nekih bila je šokantna! To uvelike slabi vašu pregovaračku poziciju i moć u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, ja sam spreman 'krenuti' kad i vi budete. Samo recite kada? Vjerujem da će ovo, uz NATO koji kao skupina uvede CARINE OD 50% DO 100% NA KINU, koje bi se u potpunosti povukle nakon što završi rat Rusije i Ukrajine, također uvelike pomoći da se okonča ovaj smrtonosni i SULUDI rat. Kina ima snažnu kontrolu, čak drži i Rusiju u šaci, a ove snažne carine će taj stisak slomiti. Ovo nije TRUMPOV RAT (nikada ne bi ni započeo da sam ja bio predsjednik!), ovo je Bidenov i Zelenskijev RAT. Ja sam ovdje samo da pomognem zaustaviti ga i spasim tisuće ruskih i ukrajinskih života (samo prošlog tjedna izgubljeno je 7.118 života. LUDILO!). Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti i svi ti životi bit će spašeni! Ako ne, samo trošite moje vrijeme te vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država.

Hvala vam na pažnji u ovom pitanju!

DONALD J. TRUMP, PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA."