Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PISMO CIJELOM SVIJETU

Trump NATO-u: Ja sam spreman krenuti kad i vi budete, samo recite. To što rade neki je šokantno

U.S. President Donald Trump makes announcement at the White House
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
13.09.2025.
u 14:36

'Ovo nije TRUMPOV RAT (nikada ne bi ni započeo da sam ja bio predsjednik!), ovo je Bidenov i Zelenskijev RAT. Ja sam ovdje samo da pomognem zaustaviti ga', poručio je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj mreži Truth Social 'pismo cijelom svijetu'

"PISMO KOJE JE PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP POSLAO SVIM NARODIMA NATO-a I SVIJETU:

"Spreman sam uvesti stroge sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a usuglase i počnu činiti isto, te kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE. Kao što znate, predanost NATO-a POBJEDI bila je daleko manja od 100%, a kupovina ruske nafte od strane nekih bila je šokantna! To uvelike slabi vašu pregovaračku poziciju i moć u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, ja sam spreman 'krenuti' kad i vi budete. Samo recite kada? Vjerujem da će ovo, uz NATO koji kao skupina uvede CARINE OD 50% DO 100% NA KINU, koje bi se u potpunosti povukle nakon što završi rat Rusije i Ukrajine, također uvelike pomoći da se okonča ovaj smrtonosni i SULUDI rat. Kina ima snažnu kontrolu, čak drži i Rusiju u šaci, a ove snažne carine će taj stisak slomiti. Ovo nije TRUMPOV RAT (nikada ne bi ni započeo da sam ja bio predsjednik!), ovo je Bidenov i Zelenskijev RAT. Ja sam ovdje samo da pomognem zaustaviti ga i spasim tisuće ruskih i ukrajinskih života (samo prošlog tjedna izgubljeno je 7.118 života. LUDILO!). Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti i svi ti životi bit će spašeni! Ako ne, samo trošite moje vrijeme te vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država.

Hvala vam na pažnji u ovom pitanju!

DONALD J. TRUMP, PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA."
Ključne riječi
pismo Kina Rusija NATO Donald Trump

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar Moloh
Moloh
14:41 13.09.2025.

Krivo Donalde.. ovo nije rat Zelenskog i Bidena..ovo rat zločinca Putina kojem si nedavno pljeskao na crvenom tepihu.

CH
chemica
14:43 13.09.2025.

Nije moguće da agent Krasnov i opet neće uvesti sankcije Rusiji. Nemrem bolivit. lol

Avatar AFUERA
AFUERA
15:22 13.09.2025.

Kako da ne,spreman zaraditi a ne poginuti!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
PET DANA PAKLA

Pobuna zatvorenika koja je ugušena u krvi otkrila je mračnu stranu Amerike, a to je i danas je jedno od najozloglašenijih mjesta

Pobuna zatvorenika u pretrpanom zatvoru Attica, u rujnu 1971. godine, prerasla je u petodnevnu dramu koja je završila najkrvavijim, jednodnevnim sukobom u američkoj povijesti od doba Građanskog rata. Ključnu ulogu odigrala je naredba guvernera Nelsona Rockefellera da se zatvor preuzme silom, što je rezultiralo krvoprolićem – ubijeno je 43 ljudi - 33 zatvorenika i 10 zaposlenika zatvora.

Učitaj još