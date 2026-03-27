Novo istraživanje: Evo tko su najpopularniji ministri u Vladi

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, donosi i drugi dio istraživanja, a ovaj mjesec tema je što građani misle o članovima Vlade. Vlada Andreja Plenkovića približava se polovici mandata, a istraživanje donosi koliko građani poznaju ministre i kojom su ih ocjenom ocijenili. Prvi put Crobarometar donosi i njihovu zastupljenost u medijima, podatke agencija Presscut/Medianet. Ispitanici su odgovarali na pitanje kojom bi ocjenom od 1 do 5 ocijenili premijera i njegove ministre. Nema petice, nema četvorke, najbolja ocjena je siromašna trojka.

S najboljim prosjekom je ministar Medved 2,86. Trojke s nižim prosjekom imaju ministri Anušić, Glavina, Božinović, Butković. Na petom mjestu je Branko Bačić s prosjekom, slijedi ga ministrica Mikuš Žigman pa premijer Plenković s prosjekom 2,55. Svi ostali dobili su dvojku. Damir Habijan, Marija Vučković, David Vlajčić, Irena Hrstić, Ante Šušnjar, Ivan Šipić, Radovan Fuchs, Nina Obuljen Koržinek, Alen Ružić, Tomislav Ćorić. Posljednji i najlošije ocijenjen je Gordan Grlić Radman s prosjekom 2,20. Jedino za koga su apsolutno svi ispitanici čuli je premijer Plenković. Na drugom mjestu je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, tek 4 posto ispitanika reklo je da za njega nikad nije čulo.

Ivan Anušić i Tomo Medved dijele treće mjesto, 5 posto ispitanika ne zna za njih. Oleg Butković i Radovan Fuchs dijele četvrto mjesto, za njih nikad nije čulo 6 posto. Na petom mjestu Gordan Grlić Radman, za njega nije čulo 8 posto ispitanika. Ako krenemo s dna ljestvice, najnepoznatija među članovima vlade je ministrica Nataša Mikuš Žigman, 29 posto ispitanika nikad nije čulo za nju. Slijedi ju ministar poljoprivrede David Vlajčić, za njega nikad čulo 24 posto ispitanika. Za Ivana Šipića nikad nije čulo 22 posto ispitanika. Za ministra Alena Ružića nikad nije čulo 19 posto ispitanika, a za ministricu Vučković 17 posto ispitanika. Izdvaja se ministar Tomislav Ćorić, kojeg u Vladi nije bilo 4 godine, ali poznatiji je od mnogih svojih kolega, za njega nije čulo tek 9 posto ispitanika. Ostali su zlatna sredina.

Zanimljivo je i da za Ružića zna više ispitanika nego za Vlajčića, Šipića, Mikuš Žigman. Prvi put Crobarometar donosi podatke agencija Presscut/Medianet po kojima se vidi koliko su članovi Vlade prisutni u medijima, na svim televizijama, portalima, radiju i u tisku, od 2024. godine do danas.

Daleko najprisutniji u medijima je premijer Plenković s više od 140 tisuća pojavljivanja. Slijedi ga ministar Anušić s preko 30 tisuća pojavljivanja, potom Branko Bačić s više od 26 tisuća. Davor Božinović ima više od 23 tisuće pojavljivanja u medijima. Tonči Glavina na četvrtom je mjestu s više od 17 tisuća pojavljivanja i na petom mjestu Tomo Medved s više od 16 tisuća pojavljivanja u medijima.

Najmanje prisutna u medijima je ministrica Nataša Mikuš Žigman. Ima tek nešto više od dvije tisuće pojavljivanja. Potom ministar demografije Ivan Šipić koji se u medijima pojavio nešto više od 7700 puta i treća na listi odozdo je ministrica Marija Vučković koja ima nešto više od 8700 pojavljivanja. Slijedi David Vlajčić s nešto više od devet tisuća pojavljivanja te Irena Hrstić sa nešto više od 11 tisuća. Izuzet je dvojac Ružić i Ćorić jer su se Vladinom timu pridružili nedavno.

Kada se usporede premijer i predsjednik, u 2024. premijer je u medijima imao oko 13 tisuća pojavljivanja više. U 2025. opet je aktivniji bio premijer s oko 30 tisuća više pojavljivanja u medijima. U 2026. opet je razlika za gotovo 12 tisuća u korist premijera. Kad se podvuče crta, od 2024. do danas, premijer Plenković je imao 56 028 više pojavljivanja u medijima od predsjednika Milanovića.