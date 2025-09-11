Incident u Poljskoj razlikuje od svega što se dogodilo od veljače 2022.: Analitičari upozoravaju na Putinovu igru

Nakon razgovora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci, zabilježeno je značajno povećanje ruske agresije koje je kulminiralo upadom 19 ruskih dronova u poljski zračni prostor u utorak navečer, prema izjavi poljskog premijera Donalda Tuska. Ovaj incident, koji je prisilio zatvaranje četiri zračne luke u Poljskoj, označava kvalitativnu promjenu u odnosu na prethodne događaje od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Incident u Poljskoj nije izoliran. Prije mjesec dana jedan ruski dron eksplodirao je u istočnoj Poljskoj, dok je Estonija prijavila treće narušavanje svog zračnog prostora ove godine ruskim jurišnim helikopterom Mi-8. U međuvremenu, Rusija je intenzivirala napade na Ukrajinu, uključujući masovni napad s više od 800 dronova koji je pogodio ključnu vladinu zgradu u Kijevu, ubivši najmanje 18 ljudi krajem kolovoza. Upad dronova u Poljsku, iako nije rezultirao značajnom materijalnom štetom osim jedne oštećene kuće, izazvao je zabrinutost zbog svoje namjernosti. Fragmenti dronova pronađeni su na značajnim udaljenostima od ukrajinske granice, uključujući Olesno (400 km) i Mniszków (260 km). Njemački ministar obrane Boris Pistorius odbacio je mogućnost da se radi o slučajnoj pogrešci, naglasivši da su putanje dronova bile namjerno odabrane.

Prema Fabianu Hinzu iz Međunarodnog instituta za strateške studije, dronovi korišteni u Poljskoj bili su jeftini modeli Gerbera, koji se obično koriste kao nenaoružani mamci za testiranje protuzračne obrane. Ovi dronovi, izrađeni od polistirena i vrijedni oko 10.000 dolara, nisu nosili eksploziv, za razliku od opasnijih Shahed dronova. Rusija možda testira NATO-ove sposobnosti protuzračne obrane, istovremeno šireći strah među stanovništvom istočne Europe. Ruski vojni bloger s 1,65 milijuna pratitelja hvalio se da je jedan dron "letio prema Rzeszówu", gradu ključnom za zapadnu vojnu logistiku prema Ukrajini, dodatno pojačavajući napetosti.

NATO je brzo reagirao, pokrenuvši multinacionalnu obrambenu operaciju koja je uključivala nizozemske F-35, poljske F-16, njemačke sustave Patriot i talijanske AWACS zrakoplove. Ipak, prema Tusk, oborena su samo tri ili četiri drona, što je značajno niže od ukrajinskog uspjeha od 93% u obrani od sličnih napada. Ovo ukazuje na ograničenja zapadnih protuzračnih sustava u suočavanju s jeftinim rojevima dronova, koji nisu primarna meta njihova dizajna. Britanski ministar obrane John Healey najavio je razmatranje jačanja NATO-ove zračne obrane iznad Poljske, uključujući mogući povratak RAF-ovih Typhoona. Ovi koraci sugeriraju da će ruska eskalacija rezultirati većom prisutnošću NATO-a u regiji, stoji u analizi Guardiana.

Ovaj incident postavlja pitanja o ruskim motivima. Kremlj možda testira američku predanost NATO-u u trenutku kada Bijela kuća razmatra preusmjeravanje resursa prema obrani od Kine. Matthew Savill iz Royal United Services Institute sugerira da Rusija možda pokušava izazvati podjele između SAD-a i europskih saveznika. Bez snažnog diplomatskog odgovora, poput novih sankcija, postoji rizik od daljnjih sličnih incidenata u istočnoj Europi. Dok se Europa suočava s ovim izazovima, građani istočnih poljskih regija suočeni su s upozorenjima da ostanu u svojim domovima, a mediji poput Wyborcze raspravljaju o pripremi za evakuaciju. Sjene prošle ruske dominacije i dalje oblikuju percepciju trenutačnih prijetnji, čineći ovaj trenutak ključnim za budućnost regionalne sigurnosti.