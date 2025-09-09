Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je 7. rujna da je spreman prijeći na "drugu fazu" sankcija protiv Rusije, iako i dalje postoji zbrka oko toga što to zapravo znači. S obzirom na Trumpov dosadašnji uspjeh u izbjegavanju odlučnih i snažnih mjera koje bi, prema mišljenju Zapada, Kremlj gurnule ka okončanju rata protiv Ukrajine, neki su analitičari izrazili skepticizam oko samog sadržaja i najnovijeg upozorenja.



Na pitanje novinara tijekom brifinga u Bijeloj kući 7. rujna je li spreman prijeći na "drugu fazu" sankcija protiv Moskve, Trump je odgovorio: "Da, jesam", bez dodatnih detalja. „Zaista vjerujem da on jednostavno govori te stvari, a da ga uopće nije briga postoji li neka stvarna ideja iza toga“, rekao je za Kyiv Independent Benjamin Hilgenstock, viši ekonomist u KSE institutu koji se fokusirao na režim sankcija protiv Rusije.