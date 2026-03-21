Trump najavio okončanje rata u Iranu, ali sukob samo eskalira

Dok je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost okončanja rata, aktualna eskalacija između Irana i izraelsko-američkog saveza odvija se u trenutku iznimne geopolitičke osjetljivosti. Napadi na nuklearno postrojenje Natanz, ključnu točku iranskog nuklearnog programa, kao i prijetnje i pokušaji napada na strateške vojne baze kao što je Diego Garcia, pokazuju da sukob ulazi u novu, opasniju fazu. Iako zasad nema potvrde o radiološkim posljedicama, sama činjenica da su nuklearna postrojenja ponovno meta udara nosi veliku sigurnosnu težinu.

U takvom okruženju svaka vojna akcija nadilazi taktičku razinu i postaje dio šire geopolitičke igre s globalnim posljedicama. Ova napetost ne može se odvojiti od političkih i izbornih kalkulacija u Washingtonu. Inflacija, potaknuta rastom cijena nafte, predstavlja izravnu prijetnju povjerenju američkih birača uoči kongresnih izbora u studenome. Stabilnost energetskog tržišta postaje pitanje nacionalne sigurnosti i političkog opstanka. Iran koristi svoju poziciju u regiji kako bi utjecao na globalne energetske tokove. Mogućnost destabilizacije Hormuškog tjesnaca, kojim prolazi velik dio svjetske nafte, daje Teheranu snažan instrument pritiska s dalekosežnim posljedicama.

U tom kontekstu cijene goriva prerastaju u moćno geopolitičko oružje. Svaki poremećaj u opskrbi ili nagli rast cijena izravno pogađa građane zapadnih zemalja, povećava troškove života i stvara dodatni pritisak na političke elite. Takav pristup uklapa se u širu strategiju Irana. Istodobno, vojna dimenzija sukoba nastavlja se širiti i intenzivirati. Kontinuirani udari na ciljeve unutar Irana, uključujući područje oko Teherana, kao i ponovljeni napadi na Natanz, pokazuju da više ne postoji jasna razdjelnica između perifernih i središnjih bojišta. Iran, s druge strane, zadržava sposobnost odgovora putem regionalnih i širih operacija, što uključuje i destabilizaciju drugih područja poput Iraka. Posebno zabrinjava činjenica da se sukob širi i na strateške vojne točke izvan neposrednog područja sukoba, pri čemu su prijetnje i pokušaji napada na bazu Diego Garcia signal spremnosti na širenje sukoba na globalnu razinu.

Baza Diego Garcia, smještena u Indijskom oceanu, predstavlja važnu stratešku vojnu točku. Britanski dužnosnici nisu dali detalje o pokušaju napada, koji je bio neuspješan. Nije jasno koliko su se projektili približili bazi, koja je udaljena oko 4000 kilometara od Irana. Ministarstvo obrane priopćilo je u subotu da iransko "napadanje po regiji i držanje Hormuškog tjesnaca kao taoca predstavlja prijetnju britanskim interesima i britanskim saveznicima". Iako Ujedinjeno Kraljevstvo nije izravno sudjelovalo u američko-izraelskim napadima na Iran, London je omogućio korištenje svojih vojnih baza američkim snagama. Time de facto pruža logističku i operativnu podršku, što ga svrstava među ključne aktere u pozadini sukoba.

Važan stabilizirajući čimbenik zasad predstavlja Međunarodna agencija za atomsku energiju, čije procjene o izostanku povećanja razine radijacije ublažavaju strah od neposredne nuklearne katastrofe. Ipak, činjenica da se nuklearna infrastruktura nalazi pod učestalim napadima povećava rizik od pogreške ili eskalacije koja bi mogla imati nesagledive posljedice za regiju i svijet. Analitičari upozoravaju da bi izbjegavanje daljnje eskalacije zahtijevalo discipliniraniju strategiju. To podrazumijeva jasno definiranje ciljeva, bolju koordinaciju sa saveznicima te izbjegavanje nepromišljene retorike koja može dodatno pogoršati situaciju.