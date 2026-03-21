Američka vojska tvrdi da je u prednosti: 'Nismo samo uništili objekt, nego i obavještajne lokacije'

Američka vojska u subotu je izvijestila da je "smanjila" iranske kapacitete koji ugrožavaju brodove u Hormuškom tjesnacu tako što je ovaj tjedan bombardirala podzemni objekt u kojemu su se, među ostalim, nalazile i krstareće rakete. "Nismo samo uništili objekt, nego i obavještajne lokacije, kao i releje raketnih radara koji su se koristili za praćenje kretanja brodova", rekao je admiral Brad Cooper, načelnik američkoga Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), u video snimci objavljenoj na platformi X.

CENTCOM je već u utorak izvijestio da je realizirano bombardiranje u području iranske obale uz pomoć bombi za uništavanje bunkera, bojevih glava težih od dvije tone dizajniranih tako da mogu prodrijeti duboko do ukopanih ciljeva. "Iranski režim koristio je ovaj ojačani podzemni objekt za tajno skladištenje protubrodskih krstarećih raketa, mobilnih lansera raketa i ostale opreme koja je predstavljala ozbiljnu prijetnju međunarodnom brodarstvu", rekao je admiral.

Ovim su bombardiranjem "smanjeni iranski kapaciteti kojima je cilj ugroziti slobodnu plovidbu u i oko Hormuškog tjesnaca" rekao je Cooper dodavši da SAD "neće prestati pratiti i napadati te ciljeve." U petak je američki predsjednik Donald Trump rekao da Sjedinjene Države razmatraju "postupno smanjenje" operacija na Bliskom istoku protiv "iranskog terorističkog režima", samo nekoliko sati nakon što je kazao kako ne želi prekid vatre.

Iranska de facto blokada Hormuškog tjesnaca, provedena kao odmazda za američke i izraelske napade na Teheran od 28. veljače, izazvala je ozbiljnu međunarodnu trgovinsku krizu, posebno u sektoru ugljikovodika, što je rezultiralo rastom cijena u cijelome svijetu. U video snimci objavljenoj točno tri tjedna od početka rata admiral Cooper je izvijestio da je američka vojska napala 8000 iranskih ciljeva, među kojima i 130 iranskih brodova, "što predstavlja najveći napad na jednu mornaricu od Drugoga svjetskog rata".