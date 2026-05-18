Dron otkrio gdje se skriva ubojica iz Drniša: Specijalci ga dočekali u zasjedi

Nakon velike policijske potrage koja je trajala od subote navečer, policija je tijekom noći uhitila Kristijana Aleksića , osumnjičenog za ubojstvo mladog dostavljača pizze na području Drniša. Prilikom uhićenja kod njega su pronađeni vatreno oružje i nož s oštricom dugom oko 20 centimetara, a policija navodi da je svladan brzom intervencijom specijalnih snaga te priveden na daljnje kriminalističko istraživanje. U opsežnoj akciji traganja sudjelovao je velik broj policijskih službenika, službeni psi tragači, helikopter i bespilotne letjelice, izvijestila je šibensko-kninska policija. Potraga je trajala satima, a građani su tijekom cijelog dana bili upozoravani da se osumnjičenom ne približavaju, nego da odmah obavijeste policiju ako ga uoče.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, Aleksića je noćas oko 2.30 sati u ulici Krš, nedaleko od njegove adrese stanovanja, locirao dron koji je sudjelovao u potrazi. Pretpostavlja se da se kretao prema kući kada je naišao na patrolu pripadnika ATJ-a Lučko, koja ga je zaustavila i uhitila. Prema istim informacijama, tijekom uhićenja nije pružao otpor.

Podsjetimo, policija Aleksića sumnjiči da je u subotu navečer vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača pizze na području Drniša. U potragu za njim odmah su uključene jake policijske snage, specijalci, dronovi, helikopteri i psi tragači.

O slučaju se u nedjelju oglasio i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je rekao da postoji osnovana sumnja da je mladić ubijen ručno izrađenim vatrenim oružjem. Potvrdio je i kako je policija Aleksiću još prije tri godine oduzela improvizirano oružje i streljivo, nakon čega je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja i izrade oružja te eksplozivnih tvari. Aleksić je od ranije poznat policiji i pravosuđu. Prema dostupnim informacijama, ranije je pravomoćno osuđen zbog ubojstva, dok mediji navode da postupak povezan s oružjem pronađenim 2023. godine još nije dobio sudski epilog.

Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će se o uhićenju tijekom dana oglasiti i potpredsjednik Vlade te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Izjava za medije predviđena je u Rovinju, uoči sastanka ministara unutarnjih poslova mediteranskih članica Europske unije.