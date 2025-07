Trump kaže da sa Starmerom nije razgovarao o britanskom planu priznanja Palestine

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da on i britanski premijer Keir Starmer nisu razgovarali o planu Londona da prizna palestinsku državu ako Izrael ne poduzme određene korake da poboljša život Palestinaca. Starmer je rekao u utorak da je Velika Britanija spremna priznati palestinsku državu u rujnu pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda kao odgovor na rastući javni bijes zbog snimki izgladnjele djece u Gazi. Velika Britanija bi time postala druga zapadna sila u Vijeću sigurnosti UN-a koja je to najavila, nakon Francuske prošlog tjedna, što ukazuje na sve veću izolaciju Izraela zbog njegovog ponašanja u ratu protiv Hamasa u Gazi, gdje je nastupila humanitarna katastrofa, a broj palestinskih žrtava porastao je na više od 60.000.

- Nikad o tome nismo razgovarali - rekao je Trump novinarima na letu zrakoplova Air Force One tijekom povratka u SAD nakon sastanka sa Starmerom u Škotskoj. Trump je rekao da bi priznanje palestinske države bila nagrada militantnoj skupini Hamas. - Ako to učinite, nagrađujete Hamas. Ne mislim da bi trebali biti nagrađeni - rekao je. Trump je rekao da su Sjedinjene Države poslale novac za hranu Palestincima u Gazi te da bi se on želio pobrinuti da je pomoć propisno podijeljena. - Želim se pobrinuti da je novac mudro i razborito potrošen te da je hrana podijeljena kako treba - rekao je.