Trump postavio Moskvi novi oštriji ultimatum: 'Imate 12 dana, dosta je čekanja'

Američki predsjednik Donald Trump povećava pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini, poručivši Moskvi da ima novi rok od 10 do 12 dana za napredak u tom pogledu. Trump, koji održava sastanke u Škotskoj, rekao je u ponedjeljak da će skratiti rok od 50 dana koji je postavio zbog frustracije ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Postavit ću novi rok od otprilike...10 ili 12 dana od danas", rekao je Trump novinarima tijekom sastanka s britanskim premijerom Keirom Starmerom, najavivši da će to službeno objaviti večeras ili sutra. "Nema razloga za čekanje... Jednostavno ne vidimo nikakav napredak", rekao je američki predsjednik.

Trump je rekao da bi, ako se ne postigne dogovor o primirju, mogao uvesti sankcije ili sekundarne carine. "Ne želim to učiniti Rusiji, volim ruski narod", nastavlja Trump. Novinar je pitao Trumpa je li mu Putin lagao o svojim namjerama u Ukrajini. Trump je odgovorio da ne želi upotrijebiti riječ laganje, ali dodao da se u tri navrata činilo da će postići dogovor o prekidu vatre. "Odjednom rakete padaju na Kijev...čemu to?", rekao je Trump. "To se dogodilo previše puta i ne sviđa mi se", dodao je američki predsjednik.