Pojačana suradnja Pariza, Berlina i Londona: 'Djeca se okupljaju i smišljaju što učiniti u situaciji s pijanim tatom'

Sigurnosna suradnja formata 'E3' MACRON, MERZ I STARMER SPRIJEČILI TRUMPOVO MJESEČARENJE PREMA NOVOJ JALTI Kakav značaj imaju bilateralni sigurnosni sporazumi i dogovori koje između sebe sklapaju Njemačka, Francuska i Velika Britanija? Minna Alander, analitičarka Finskog instituta međunarodnih odnosa, u izjavi za New York Times to je sočno usporedila s "djecom koja se okupljaju i pokušavaju smisliti što učiniti u situaciji s pijanim tatom". Tata bi, naravno, bio američki predsjednik Donald Trump.



Mark Leonard, šef think-tank instituta ECFR (Europsko vijeće za vanjske odnose), to ponešto drukčijim riječima opisuje kao tri zemlje – Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku – koje sebe sve više vide kao stupove europske sigurnosti u eri kad u Europi imamo manje Amerike (manje američke prisutnosti) ili možda uopće nemamo Amerike.