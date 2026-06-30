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AMERIČKO DRŽAVLJANSTVO

Trump izgubio veliku pravnu bitku: Vrhovni sud donio povijesnu presudu

Foto: REUTERS
1/3
VL
Autor
Laura Bonetti/Hina
30.06.2026.
u 18:24

Trump je nastojao ukinuti pravo na državljanstvo po rođenju za djecu osoba koje se u Sjedinjenim Državama nalaze privremeno ili bez potrebne dozvole boravka. Kritičari takvog zahtjeva su tvrdili da 14. amandman Ustava Sjedinjenih Država ne dopušta takvo tumačenje

Američki predsjednik Donald Trump pretrpio je u utorak poraz pred Vrhovnim sudom SAD-a u sporu oko prava na državljanstvo po rođenju, nakon što je sud u povijesnoj presudi odlučio da će djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stjecati američko državljanstvo.

Trump je nastojao ukinuti pravo na državljanstvo po rođenju za djecu osoba koje se u Sjedinjenim Državama nalaze privremeno ili bez potrebne dozvole boravka. Kritičari takvog zahtjeva su tvrdili da 14. amandman Ustava Sjedinjenih Država ne dopušta takvo tumačenje. U njemu se navodi da su djeca rođena na teritoriju Sjedinjenih Država državljani SAD-a. “Sve osobe rođene ili primljene u državljanstvo u Sjedinjenim Državama koje podliježu njihovoj nadležnosti, državljani su Sjedinjenih Država i savezne države u kojoj borave,” stoji u tekstu presude.

Načelo jus soli – latinski "pravo tla" - od 1868. godine jamči automatsko državljanstvo gotovo svakom djetetu rođenom na američkom teritoriju. Vrhovni sud je tom odlukom potvrdio tu praksu. Promatrači su očekivali da će suci odbaciti Trumpov pokušaj izmjene zakona, s obzirom na raspravu u kojoj ni konzervativni suci nisu pokazivali sklonost u podržavanju promjene američkog zakona o državljanstvu.
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Ključne riječi
SAD državljanstvo Vrhovni sud Donald Trump

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